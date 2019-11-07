Азамат, выходец из социального слоя золотой казахской молодежи. Он недавно вернулся на родину после обучения в Америке и надеется на престижную работу, но вместо этого внезапно получает должность акима глухой деревни. Амбициозный и тщеславный главный герой мечтает сбежать из живописного, но нищего и оторванного от цивилизованного мира аула. Однажды абсолютно не приспособленный к деревенским условиям молодой человек обращается к местной преподавательнице за помощью. Общаясь с ней, Азамат понимает, что в состоянии населенного пункта виноваты чиновники, а не жители.
Молодого мажора по имени Азамат, привыкшего к комфортной городской жизни, по стечению обстоятельств, отправляют работать акимом в отдаленный посёлок. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице в Нур-Султане, которую ему обещал папа со связями, парню сначала нужно пройти боевое крещение на посту акима в поселке Таза-Булак.
Он вынужден согласиться. В итоге молодой аким начинает по-другому смотреть на жизнь сельчан и всеми силами пытается помочь жителям.
|7 ноября 2019
|Казахстан
|12+