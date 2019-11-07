Азамат, выходец из социального слоя золотой казахской молодежи. Он недавно вернулся на родину после обучения в Америке и надеется на престижную работу, но вместо этого внезапно получает должность акима глухой деревни. Амбициозный и тщеславный главный герой мечтает сбежать из живописного, но нищего и оторванного от цивилизованного мира аула. Однажды абсолютно не приспособленный к деревенским условиям молодой человек обращается к местной преподавательнице за помощью. Общаясь с ней, Азамат понимает, что в состоянии населенного пункта виноваты чиновники, а не жители.