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Аким

Akim 18+
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О фильме

Азамат, выходец из социального слоя золотой казахской молодежи. Он недавно вернулся на родину после обучения в Америке и надеется на престижную работу, но вместо этого внезапно получает должность акима глухой деревни. Амбициозный и тщеславный главный герой мечтает сбежать из живописного, но нищего и оторванного от цивилизованного мира аула. Однажды абсолютно не приспособленный к деревенским условиям молодой человек обращается к местной преподавательнице за помощью. Общаясь с ней, Азамат понимает, что в состоянии населенного пункта виноваты чиновники, а не жители.

  • Нуртас Адамбай – популярнейший режиссер казахстанских кинолент, известный зрителю по фильмам «Я – жених» и «Келинка Сабина».
  • Для комедии с душевным сюжетом Нуртас самостоятельно написал сценарий, выступил в качестве продюсера и исполнил главную роль – бывшего эгоистичного мажора, который неожиданно прозревает.
  • Съемки «Акима» заняли у создателей всего семнадцать дней.
  • Основная съемочная локация находилась в маленьком поселке в 300 километрах от бывшей столицы Казахстана, Алматы.
  • Более 90% акимов государства выбираются путем непрямого голосования специальными сотрудниками.

Молодого мажора по имени Азамат, привыкшего к комфортной городской жизни, по стечению обстоятельств, отправляют работать акимом в отдаленный посёлок. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице в Нур-Султане, которую ему обещал папа со связями, парню сначала нужно пройти боевое крещение на посту акима в поселке Таза-Булак.

Он вынужден согласиться. В итоге молодой аким начинает по-другому смотреть на жизнь сельчан и всеми силами пытается помочь жителям.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 7 ноября 2019
Дата выхода
7 ноября 2019 Казахстан 12+
Другие названия
Akim, Аким, Hokim, Әкім
Режиссер
Нуртас Адамбай
В ролях
Нуртас Адамбай
Жан Байжанбаев
Гульнара Дусматова
Гульназ Жоланова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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