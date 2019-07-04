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Останемся друзьями, 2019

2019 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Алессандро – одинокий вдовец, который находится на грани депрессии и самостоятельно воспитывает сына. Однажды ему звонит давний приятель из Бразилии. Джиджи обращается к главному герою с необычной просьбой – на время отдать ему подростка, чтобы осуществить аферу, обмануть нотариуса и унаследовать состояние размером в три миллиона. Само собой, он сулит Алессандро щедрую награду за косвенное участие в махинации. Мужчина оказывается перед сложным выбором, а пока он колеблется на распутье, сюжет принимает внезапный поворот.

  • За три недели после премьерного показа фильм собрал более 350 тысяч евро в прокате.
  • Антонио Луиджи Гримальди, итальянский режиссер, раньше был актером и участвовал в съемках киноленты «Нирвана» и трагикомедийного фильма «Кайман».
  • На создание сюжета фильма создателя вдохновила книга Б. Бурби.
  • Микеле Риондино, исполнивший главную роль в картине, стал известным после съемок в приключенческом фильме «Черная стрела».
  • Виоланте Плачидо ранее играла роль Курагиной в знаменитой экранизации «Войны и Мира» и Нади в сиквеле «Призрачного гонщика».
  • Антонио Гримальди участвовал в создании 17 фильмов за свою карьеру.
     

Алессандро, молодой вдовец на грани депрессии, в одиночку воспитывает сына-подростка. Однажды из Бразилии ему звонит давний приятель Джиджи и просит об одной услуге — «одолжить» ему сына на некоторое время, чтобы он смог провернуть аферу с нотариусом и унаследовать три миллиона. Конечно, за хорошее вознаграждение. Алессандро на распутье, а события вдруг приобретают неожиданный оборот. Эта легкая комедия о мужской дружбе — экранизация романа Бруно Бурби «Si può essere amici per sempre».

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 22 июня 2020
Премьера в мире 4 июля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Антонелло Гримальди
В ролях
Микеле Риондино
Алессандро Роха
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Свева Алвити
Свева Алвити
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