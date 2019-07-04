Останемся друзьями, 2019

Алессандро – одинокий вдовец, который находится на грани депрессии и самостоятельно воспитывает сына. Однажды ему звонит давний приятель из Бразилии. Джиджи обращается к главному герою с необычной просьбой – на время отдать ему подростка, чтобы осуществить аферу, обмануть нотариуса и унаследовать состояние размером в три миллиона. Само собой, он сулит Алессандро щедрую награду за косвенное участие в махинации. Мужчина оказывается перед сложным выбором, а пока он колеблется на распутье, сюжет принимает внезапный поворот.
Алессандро, молодой вдовец на грани депрессии, в одиночку воспитывает сына-подростка. Однажды из Бразилии ему звонит давний приятель Джиджи и просит об одной услуге — «одолжить» ему сына на некоторое время, чтобы он смог провернуть аферу с нотариусом и унаследовать три миллиона. Конечно, за хорошее вознаграждение. Алессандро на распутье, а события вдруг приобретают неожиданный оборот. Эта легкая комедия о мужской дружбе — экранизация романа Бруно Бурби «Si può essere amici per sempre».