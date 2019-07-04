Останемся друзьями, 2019

Алессандро – одинокий вдовец, который находится на грани депрессии и самостоятельно воспитывает сына. Однажды ему звонит давний приятель из Бразилии. Джиджи обращается к главному герою с необычной просьбой – на время отдать ему подростка, чтобы осуществить аферу, обмануть нотариуса и унаследовать состояние размером в три миллиона. Само собой, он сулит Алессандро щедрую награду за косвенное участие в махинации. Мужчина оказывается перед сложным выбором, а пока он колеблется на распутье, сюжет принимает внезапный поворот.