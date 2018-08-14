Как я стал…, 2018

Саша – парень из обеспеченной семьи. Он вырос, ни в чем не зная отказа. Отец подарил ему машину, устроил в престижный университет и постоянно дает деньги. Но юноше этого мало. Он мечтает о большем, хотя и не понимает, о чем именно. Когда парень познакомится с Машей, привычная для него жизнь переворачивается с ног на голову. Мать девушки страдает алкоголизмом, а сама она несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Саша решает помочь новой знакомой.