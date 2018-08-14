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Как я стал… Как я стал…
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Как я стал…, 2018

2018 / Россия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Саша – парень из обеспеченной семьи. Он вырос, ни в чем не зная отказа. Отец подарил ему машину, устроил в престижный университет и постоянно дает деньги. Но юноше этого мало. Он мечтает о большем, хотя и не понимает, о чем именно. Когда парень познакомится с Машей, привычная для него жизнь переворачивается с ног на голову. Мать девушки страдает алкоголизмом, а сама она несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Саша решает помочь новой знакомой.

  • Ленты является экранизацией пьесы с одноименным названием российского драматурга и сценариста Ярославы Пулинович. Она же написала сценарий к картине.
  • Главную роль в фильме исполнил Павел Табаков – сын Олега Табакова и Марины Зудиной. К съемкам картины съемочная группа приступила примерно через полгода после смерти именитого актера – в ноябре 2018 года.
  • Первое рабочее название ленты – «Страх высоты». Но в результате создатели решили вернуться к оригинальному названию пьесы.
  • Это дебютный игровой фильм для режиссера Павла Мирзоева. Ранее он занимался документальным кино.
  • Картина принимала участие в основном конкурсе 28-го по счету фестиваля кино «Окно в Европу», который проходил в декабре в Выборге.

Становление личности. Взросление. Первая любовь. Первое предательство. Первое столкновение с реальной жизнью. Москва. Наши дни.

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Павел Мирзоев
В ролях
Павел Табаков
Павел Табаков
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Софья Синицына
Софья Синицына
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как я стал… 1 постер
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10 декабря 2020 19:16
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Отец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография, пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.
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17 ноября 2010 18:34
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