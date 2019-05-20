Мое прекрасное лето с Софи, 2019

«Мое прекрасное лето с Софи» французской постановщицы Ребекки Злотовски впервые был показан на кинофестивале в Каннах. В картине снялись Мина Фарид, Захия Дехар, Седрик Аппиетто, Клотильда Куро и многие другие.
Фильм рассказывает об одном лете молодой девушки по имени Наима. Она скромница и умница, но встреча с кузиной Софи полностью переворачивает ее мир. София ведет очень свободный образ жизни, наслаждается молодостью, солнцем и окружающими людьми. Это лето Наима точно никогда не забудет.
Наима — молодая наивная девушка, которой едва исполнилось 16 лет. Впереди маячит взрослая жизнь, но Наима с трудом представляет себе свое будущее. У нее есть друг Додо, вместе с которым она готовиться к театральному прослушиванию, но Наима не уверена в своих актерских способностях. Можно пройти стажировку в отеле, но девушка не уверена, что хочет работать обслугой.
Приезд старшей двоюродной сестры Софии вносит коррективы в планы Наимы. Софии 22 года и она уже привыкла к дорогой и роскошной жизни в Париже. У Софии ухоженная внешность, дорогие вещи и стильная одежда, но все это она получила от своих многочисленных мужчин-ухажеров. София не стесняется быть сексуальной, раскрепощенной и доступной, она уверена, что это и есть ключ к успеху в жизни.
Сначала Наима не знает, как вести себя с сестрой и с ее взрослыми поклонниками, но постепенно начинает понимать правила игры. Несмотря на предостережения друзей, молодая девушка попадает под влияние искушенной кузины. Втянутая в водоворот страстей, она учится пользоваться своей сексуальностью и становится более раскованной. Но окажется ли такой образ жизни подходящим для нее?
В оригинале фильм называется “Une fille facile”, что можно перевести как “легкомысленная девушка” или “девушка легкого поведения”.
Фильм был показан в программе «Двухнедельник режиссеров» на Каннском кинофестивале 20 мая 2019, где был отмечен как лучший фильм на французском языке.
Исполнившая роль Софи Захия Дехар в прошлом работница сферы секс-услуг и фигурантка секс-скандала, связанного с футболистами сборной Франции по футболу.
Первая главная роль Захии Дехар в кино. Ранее она появлялась в эпизодической роли в фильме “Случайно беременна”.
Дебют актрисы Мины Фарид в кино.
Как и в предыдущей работе Ребекки Злотовски “Планетарий”, главными действующими лицами фильма являются две сестры.
В США фильм был выпущен на платформе “Netflix” 14 августа 2020 года и стал 10-м по популярности фильмом в свои дебютные выходные.
Идея фильма пришла к Ребекке Злотовски после того, как она прочла статью о двух женатых мужчинах, которые отдыхали на Лазурном Берегу в компании двух молодых незамужних девушек.
Захия Дехар стала следить за творчеством Ребекки Злотовски после того, как увидела одно из ее интервью. Она подписалась на нее в “Instagram” и вскоре Ребекка, впечатленная скандальной историей Захии, предложила ей встретиться и познакомиться лично.
Одним из фильмов, которыми вдохновлялась режиссер Ребекка Злотовски при создании ленты была картина Уильяма Уайлера 1965 года “Коллекционер”.
После выхода фильма французский журнал “Les Inrockuptibles” разместил на первой полосе заголовок «И Бог создал Захию», как отсылку к фильму Роже Вадима «И Бог создал женщину» 1956 года, сравнив таким образом начало кинокарьер Захии Дехар и Бриджит Бардо.
По признанию Ребекки Злотовски, к созданию фильма ее подтолкнули два события. Во-первых, это смерть кастинг-директора Филиппа Элькуоби, с которым она всегда работала и из-за ухода которого ей захотелось снять жизнеутверждающий фильм, во-вторых, знакомство с Захией Дехар.
Фильм снят на Лазурном Берегу во Франции.
В интервью Ребекка Злотовски охарактеризовала взгляды главной героини как “постфеминизм”, заключающийся в принятии своей женской сущности.
На сайте-агрегаторе рецензий “Rotten Tomatoes” фильм имеет рейтинг одобрения 95% на основе 21 рецензии, со средней оценкой 7,3 из 10. На сайте “Metacritic” фильм имеет среднюю оценку 78 из 100, основанную на мнении восьми критиков.
Найме 16 лет, она живет в Каннах, мечтает поступить в университет, чтобы никогда не работать официанткой, как ее мать. Ее кузине Софии, приехавшей на Лазурный берег отдохнуть, уже 22. Она легко вступает в интимные отношения с мужчинами, готовыми платить или делать щедрые подарки за ночь с красавицей, но мечтает встретить того, кто предложит ей руку с сердцем, обеспечив роскошную жизнь. В один прекрасный день в порту пришвартовывается яхта с двумя явно не бедными путешественниками в самом расцвете сил. Мужчинам нужен только секс, девушкам – отношения. Игра начинается…
фильм понравился!
9 баллов из 10ти!
ставлю умышленно высокую, немного завышенную оценку, потому что в фильме нет… Читать дальше…