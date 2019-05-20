Мое прекрасное лето с Софи, 2019

«Мое прекрасное лето с Софи» французской постановщицы Ребекки Злотовски впервые был показан на кинофестивале в Каннах. В картине снялись Мина Фарид, Захия Дехар, Седрик Аппиетто, Клотильда Куро и многие другие.

Фильм рассказывает об одном лете молодой девушки по имени Наима. Она скромница и умница, но встреча с кузиной Софи полностью переворачивает ее мир. София ведет очень свободный образ жизни, наслаждается молодостью, солнцем и окружающими людьми. Это лето Наима точно никогда не забудет.

Наима — молодая наивная девушка, которой едва исполнилось 16 лет. Впереди маячит взрослая жизнь, но Наима с трудом представляет себе свое будущее. У нее есть друг Додо, вместе с которым она готовиться к театральному прослушиванию, но Наима не уверена в своих актерских способностях. Можно пройти стажировку в отеле, но девушка не уверена, что хочет работать обслугой.

Приезд старшей двоюродной сестры Софии вносит коррективы в планы Наимы. Софии 22 года и она уже привыкла к дорогой и роскошной жизни в Париже. У Софии ухоженная внешность, дорогие вещи и стильная одежда, но все это она получила от своих многочисленных мужчин-ухажеров. София не стесняется быть сексуальной, раскрепощенной и доступной, она уверена, что это и есть ключ к успеху в жизни.

Сначала Наима не знает, как вести себя с сестрой и с ее взрослыми поклонниками, но постепенно начинает понимать правила игры. Несмотря на предостережения друзей, молодая девушка попадает под влияние искушенной кузины. Втянутая в водоворот страстей, она учится пользоваться своей сексуальностью и становится более раскованной. Но окажется ли такой образ жизни подходящим для нее?