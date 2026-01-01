Кристиан Диор - человек-легенда

Кристиан Диор - человек-легенда

, 2005
Christian Dior - The man behind the myth
Франция / документальный / 18+
О фильме

Кристиан Диор не только изменил и сделал модной "высокую моду", он противоречил самому образу модельера, принятого в обществе. Он никогда не шел на поводу у своей популярности, завоевывая мир, благодаря смелому взгляду на женскую элегантность.

Он сделал Париж настоящей столицей моды, оставаясь при этом сдержанным и консервативным человеком. Но что влияло на вкусы Диора? Что вдохновляло его динамичное творчество и принесло успех? Детство в Нормандии, вечный образ материнской элегантности, его любовь к цветам искусству и архитектуре? Фильм помогает взглянуть изнутри на тайны человека, ставшего легендой.

Режиссер Филипп Ланфранши
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2005

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
