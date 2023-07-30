Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии

В молодости Сильвия и Уилл были практически неразлучны. Они тусовались сутки напролет и делились друг с другом самым сокровенным, но одна-единственная ссора разлучила их на долгие годы. Сейчас Сильвия замужем за мужчиной мечты и воспитывает троих детей, тогда как Уилл, напротив, переживает тяжелый развод. Спонтанно встретившись, пара бывших друзей предается ностальгическим воспоминаниям о прошлом, пытаясь понять, почему их пути разошлись.

Так повелось, что AppleTV+ — чуть ли не единственная онлайн-платформа, регулярно поставляющая добродушные и трогательные сериалы, рассчитанные на аудиторию за тридцать. И сразу после финала «Теда Лассо» стриминг выкатил его идеальный заменитель под названием «Платонические отношения». Шоураннеры — видный постановщик Николас Столлер и его супруга, писательница Франческа Дельбанко. В ролях — бесподобные Сет Роген и Роуз Бирн, ранее уже игравшие вместе в «Соседях» все того же Столлера. На выходе получилась смешная и ненавязчивая комедия про кризис среднего возраста, способная как поднять настроение, так и растрогать до слез.

Платонические отношения

События разворачиваются в престижном районе Калифорнии, где проживает психолог Джимми. Год назад он потерял жену, вследствие чего впал в глубокую депрессию, из которой не может выбраться по сей день. Пристрастившись к алкоголю и наркотикам, он коротает вечера с секс-работницами, спихнув заботу о дочери-подростке на соседку. Однажды Джимми окончательно выходит из-под контроля и принимается говорить пациентам то, что действительно о них думает. Пол, наставник вдовца, пытается ему помочь, попутно решая собственные проблемы.

«Терапия» — еще одна новинка AppleTV+, которую сразу же окрестили новым «Тедом Лассо». И в этом нет ничего удивительного: в обоих случаях рассказывается о добрых людях, которые если и совершают что-то дурное, то из благих побуждений или потому что не проработали травму. Нетрудно догадаться, что соавторами этого цифрового антидепрессанта вновь выступили Билл Лоуренс (помимо «Лассо» когда-то подаривший миру «Клинику») и Бретт Голдстин (тот самый Рой Кент), второй раз кряду сумевшие отыскать баланс между юмором, сантиментами и комментированием злободневных тем.

Терапия

Мелисса и Джош — супруги из Нью-Йорка, построившие впечатляющую карьеру в медицине. Со стороны их брак кажется безупречным, но на деле в этих отношениях уже давно нет искры. Надеясь преодолеть кризис, муж и жена отправляются в поход, в результате которого они попадают в волшебный город, где все живут словно в старомодном мюзикле.

Да-да, опять Apple TV+. Очевидно, что секрет успеха многих современных хитов кроется в паразитировании на классике: некоторые сериалы и фильмы от и до скроены из всевозможных отсылок. В общем-то, «Шмигадун!» — не исключение. Вот только в качестве объекта заимствования авторы избрали не поп-культурные шедевры 80-х, а давно позабытые голливудские мюзиклы 40–50-х. Блистательная работа художников-постановщиков и хореография музыкальных номеров в совокупности с филигранным исполнением делает данное шоу поистине уникальным. Настоящий подарок для всех поклонникам жанра.

Шмигадун!

Небольшая калифорнийская школа сталкивается с нехваткой бюджетного финансирования, что не мешает ее сотрудникам сохранять неподдельный оптимизм. Учительница второго класса Джанин уверена: работая в госучреждении, она делает мир чуточку лучше. Барбара и Мелисса — ее более опытные коллеги, смирившиеся с плачевной ситуацией, но продолжающие отдаваться профессии без остатка. Вскоре к ним присоединяется Грег — учитель на замену, в котором Джанин находит родственную душу. К их общему сожалению, во главе школы находится самоуверенная, но забывчивая директриса Ава, то и дело вставляющая подчиненным палки в колеса. Впереди коллектив ждет очередной учебный год, как водится, полный радостей и неудач.

«Начальная школа Эббот» — один из популярнейших сериалов в США прямо сейчас, обласканный критикой и получивший множество наград. При этом в русскоязычном сегменте интернета заокеанский комедийный хит практически не обсуждается — и зря! Поклонникам «Офиса» определенно понравится мокьюментари о трудовых буднях учителей младших классов, за которых с первых серий болеешь всей душой. Обаятельные персонажи, разлом четвертой стены и заряд позитива — на месте. А большего от хорошего ситкома и не требуется.

Начальная школа Эббот

Когда-то Чарльз был звездой детективного телесериала, но его лучшие годы остались в прошлом. Похоронив амбиции, престарелый актер тихо доживает свой век в роскошном многоквартирном доме «Аркония». Когда в здании раздается сигнал тревоги, Чарльз сталкивается в лифте сразу с двумя соседями: безработным бродвейским режиссером Оливером и молодой девушкой по имени Мэйбл. Как оказалось, всех их объединяет любовь к прослушиванию тру-крайм-подкастов. Они узнают, что причиной для эвакуации послужила загадочная смерть одного из жильцов. Полиция настаивает на суициде, но Чарльз, Оливер и Мэйбл уверены в убийстве. Трио детективов-любителей берется за независимое расследование, попутно записывая об этом собственный подкаст.

Стив Мартин — король комедии 80-х, однако в XXI веке мэтру никак не удавалось отыскать проект, достойный его таланта. Когда артиста потихоньку стали забывать, неожиданно для всех он вернулся с первым в своей карьере сериалом «Убийства в одном здании», выступив соавтором сценария и исполнив главную роль. Компанию ветерану составил еще один поживший комик Мартин Шорт, тог да как третьей звездой этого легкомысленного детектива неожиданно оказалась певица Селена Гомес, впрочем, не затерявшаяся на фоне великовозрастных легенд. По атмосфере шоу Hulu напоминает работы Вуди Аллена (недаром действие разворачивается на Манхэттене) и благодаря отличному юмору смотрится на одном дыхании. Беспроигрышный вариант для каждого, кто ищет нечто веселое и предельно несерьезное, но отнюдь не глупое.

Убийства в одном здании

Ава и Нэйтан — заурядная пара, финансовое положение которой оставляет желать лучшего. Она — риелторка-неудачница, испытывающая зависть к своим клиентам. Он — тренер по теннису, оказавшийся в шаге от потери должности. Жизнь мужа и жены переворачивается с ног на голову, когда их новый сантехник оказывается серийным убийцей. Вместо того чтобы сдать маньяка полиции, супруги решают записать о его злодеяниях подкаст и на этом заработать.

«Основано на реальных событиях» — еще одна криминальная комедия на тему тру-крайм-подкастов, которая пригодится тем, кто уже досмотрел все имеющиеся эпизоды «Убийства в одном здании». Автор — Крэйг Розенберг, прежде работавший над «Пацанами» и «Проповедником», а центральные роли исполнили Кейли Куоко и Крис Мессина, от которых невозможно оторвать глаз.

Основано на реальных событиях

В сериале речь пойдет о нескольких непохожих друг на друга вампирах, живущих под одной крышей сотни лет. Первый — формальный лидер группы Нандор Безжалостный, когда-то воевавший за Оттоманскую империю. Второй — бывший английский дворянин Ласло Крейвенворт, женатый на вампирше-цыганке Наташе. Компанию троице составляет клерк Колин Робинсон, который, будучи энергетическим вампиром, не нуждается в потреблении крови и не боится солнечного света. Справляться с повседневными заботами вроде уборки огромного особняка жильцам помогает их верный слуга Гильермо, мечтающий однажды пополнить ряды бессмертных кровососов.

В 2014 году новозеландские комики Тайка Вайтити и Джемейн Клемент выпустили псевдодокументальную черную комедию «Чем мы заняты в тени» (в сомнительной русской локализации — «Реальные упыри»), возымевшую успех по всему миру. Создатели остроумной пародии на вампирский жанр скоротечно обосновались в Голливуде, но свое главное детище не забросили. В 2018 году на телеэкраны вышел спин-офф «Паранормальный Веллингтон», где Вайтити ограничился продюсированием, в то время Клемент снял большую часть серий, а год спустя состоялась премьера одноименной американской адаптации «Чем мы заняты в тени», где Клемент и Вайтити не только выступили сценаристами и режиссерами ряда эпизодов, но и ненадолго вернулись к экранным своим образам из оригинала. Получилось если не лучше, то как минимум на том же уровне.