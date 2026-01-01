Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! »
1
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Я люблю усилители
Я люблю усилители
I Love Boosters
приключения
комедия
фантастика
Я люблю усилители
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2026
Производство
Annapurna Pictures, Neon, Ryder Picture Company
Другие названия
I Love Boosters, Я люблю усилители
Режиссер
Бутс Райли
В ролях
Кеке Палмер
Лакит Стэнфилд
Наоми Аки
Деми Мур
Ханна Калуэлл
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
Я люблю усилители
Trailer
0
0
