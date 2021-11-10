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La beauté du geste

От кутюр, 2021

2021 / Франция
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Мелодрама о жестоком и притягательном мире моды
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Сильви Оайон предлагает взглянуть на индустрию моды изнутри. Зрителей ждет путешествие в самое сердце Christian Dior. Построить карьеру в компании, основанной легендарным дизайнером, мечтают миллионы. Но удача улыбается лишь единицам. 

Эстер (Натали Бай) — женщина, посвятившая изготовлению одежды всю жизнь. Достигнув вершины мастерства, сотрудница модного дома решает выйти на пенсию. Судьба сталкивает ее с привлекательной воровкой Джейт (Лина Кудри). Вопреки правилам, Эстер берет 20-летнюю девушку без образования к себе в ученицы. 

Christian Dior готовится к очередной громкой презентации, получившей название Haute couture. Мероприятие привлекает внимание сотен журналистов со всего мира. В течение месяца обложки глянцевых журналов будут украшать наряды, созданные Эстер. Для нее этот день особенный: после показа дизайнер собирается навсегда уйти из индустрии. Все меняется после таинственной пропажи сумки с ценными вещами. Казалось, что презентация будет сорвана. Но в тот же вечер воровка заявляется с визитом лично, раскаиваясь в содеянном. 

Храбрость девушки впечатлила Эстер. Выясняется, что хулиганку зовут Джейт. С детства она без ума от всего, что связано с модой. У гостьи полно инновационных идей, на которые прежде никто не обращал внимания. Хозяйка поместья соглашается взять Джейт по свое крыло. На пути к успеху новенькая ученица столкнется с высокой конкуренцией и презрительными взглядами профессионалов. Сумеет ли она пройти путь до конца и занять место великой наставницы?

«Haute couture» — второй фильм в карьере режиссера Сильви Оайон. До этого она поставила драматическую комедию «Папа не играл в Роллинг Стоунз» (2014).

Помимо работы в кинематографе Оайон пишет книги. На ее счету шесть опубликованных романов.

Соавтором сценария выступила Сильви Веред, известная по фильмам «Женская любовь» (2006), «Стелла» (2008) и «Исповедь сына века» (2012), за который номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.  Как режиссер она сняла семь полнометражных лент. В кинокартине 1999 года «Человечность» дебютировала в качестве актрисы.

Съемки проходили с ноября по декабрь 2019 года на территории региона Иль-де-Франс.

Обе исполнительницы главных ролей становились лауреатами Венецианского кинофестиваля. Лина Кудри получила награду в 2017 году за фильм «Благословленные», а Натали Бай — в 1999 году за мелодраму «Порнографические связи». При этом последняя — четырехкратная обладательница «Сезара», в то время как Кудри завоевала статуэтку лишь единожды.

Производством кинокартины занимался продюсер Оливье П. Кан и его компания Les Films du 24 («Безумная свадьба», «Плейбой под прикрытием», «Случайно беременна»). 

Модный дом Christian Dior оказывал создателям фильма всестороннюю поддержку. Для съемок дизайнеры предоставили фирменные наряды и студийные помещения. Также сотрудники консультировали по вопросам проведения показов.

Изначально предполагалось выпустить «Haute couture» летом 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 и закрытия кинотеатров релиз был перенесен на шесть месяцев.

Жад, девушка из неблагополучного района Парижа, промышляет уличными кражами. Однажды в подземном переходе она крадет сумку у Эстер - главной швеи модного дома Dior. Вместо того, чтобы вызвать полицию, Эстер решает помочь девушке и предлагает ей, совсем далёкой от фэшн-индустрии, работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не верят, что у нее что-то получится. Но главную швею Диор еще никогда не подводило чутье - именно в этой дерзкой и грубоватой девушке с окраин она увидела большой потенциал. Но сможет ли Жад доказать не только окружающим, но и самой себе, что она способна кардинально изменить свою жизнь?

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера в мире 10 ноября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Сильви Оайон
Сильви Оайон
В ролях
Натали Бай
Натали Бай
Лина Кудри
Лина Кудри
Паскаль Арбийо
Паскаль Арбийо
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Клод Перрон
Клод Перрон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма От кутюр 2 постера
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От кутюр
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Жади (Лина Кудри) однажды вечером не очень удачно украла сумку у Эстер (Натали Бай). Эстер всю жизнь проработала швеей в мастерской Dior и подумывает об уходе на покой. Жади, испугавшись дороговизны украденной сумки, решает вернуть ее владелице. Сразу поняв, что кража – дело рук Жади, Эстер тем не менее не обращается в полицию. Юная воровка вызывает какие-то материнские чувства в Эстер. Она берет девушку под опеку и дает ей возможность попробовать себя в швейном деле. От…
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