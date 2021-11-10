От кутюр, 2021

Сильви Оайон предлагает взглянуть на индустрию моды изнутри. Зрителей ждет путешествие в самое сердце Christian Dior. Построить карьеру в компании, основанной легендарным дизайнером, мечтают миллионы. Но удача улыбается лишь единицам.

Эстер (Натали Бай) — женщина, посвятившая изготовлению одежды всю жизнь. Достигнув вершины мастерства, сотрудница модного дома решает выйти на пенсию. Судьба сталкивает ее с привлекательной воровкой Джейт (Лина Кудри). Вопреки правилам, Эстер берет 20-летнюю девушку без образования к себе в ученицы.

Christian Dior готовится к очередной громкой презентации, получившей название Haute couture. Мероприятие привлекает внимание сотен журналистов со всего мира. В течение месяца обложки глянцевых журналов будут украшать наряды, созданные Эстер. Для нее этот день особенный: после показа дизайнер собирается навсегда уйти из индустрии. Все меняется после таинственной пропажи сумки с ценными вещами. Казалось, что презентация будет сорвана. Но в тот же вечер воровка заявляется с визитом лично, раскаиваясь в содеянном.

Храбрость девушки впечатлила Эстер. Выясняется, что хулиганку зовут Джейт. С детства она без ума от всего, что связано с модой. У гостьи полно инновационных идей, на которые прежде никто не обращал внимания. Хозяйка поместья соглашается взять Джейт по свое крыло. На пути к успеху новенькая ученица столкнется с высокой конкуренцией и презрительными взглядами профессионалов. Сумеет ли она пройти путь до конца и занять место великой наставницы?