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Дом Пьера Кардена
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House of Cardin

Дом Пьера Кардена, 2019

2019 / США / Франция
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Миллионы знают культовый логотип и надпись Pierre Cardin, но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом. Кто такой Пьер Карден? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? Создатели дают редкий шанс заглянуть в сознание гения, рассказывая о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 февраля 2021
Премьера онлайн 26 апреля 2021
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
П. Дэвид Эберсоул
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом Пьера Кардена 3 постера
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саундтрек фильма Дом Пьера Кардена
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