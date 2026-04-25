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Постер фильма История Армани и итальянской моды
Киноафиша Фильмы История Армани и итальянской моды

История Армани и итальянской моды

, 2026
Armani and the Birth of Italian Fashion
документальный / 18+
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Постер фильма История Армани и итальянской моды
Пойду 1
Не пойду 0

В ролях

Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Self - Interviewee
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Self - Interviewee
Том Форд
Том Форд
Self - Interviewee
Режиссер Джон Маджио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 апреля 2026
Бюджет €2 200 000
Производство Beaver Lake Pictures
Другие названия
Armani and the Birth of Italian Fashion

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