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Дрис ван Нотен Дрис ван Нотен
Киноафиша Фильмы Дрис ван Нотен
Dries

Дрис ван Нотен, 2018

2018 / Германия / Бельгия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм, посвященный творчеству знаменитого бельгийского дизайнера Дриса ван Нотена. В центре внимания окажется его работа над коллекциями весна-лето 2015 и осень-зима 2016-2017. Ван Нотен расскажет не только о своей частной и творческой жизни, но и том, чего стоит позиция независимого мастера и бренда в мире господства глобальных модных корпораций.

  • Картина – первый фильм известного немецкого документалиста Райнера Хольцмера, посвященный дизайнеру одежды.
  • Райнер Хольцмер познакомился с творчеством Дриса ван Нотена во время работы над документальным фильмом о немецком фотографе Юргене Теллере. По признанию Хольцмера, сразу же после личной встречи с ван Нотеном у него возникла идея снять фильм о кутюрье. Следующие несколько лет режиссер потратил на то, чтобы убедить дизайнера согласиться на создание картины и впустить съемочную команду в свой дом и творческую студию. Еще год ушел непосредственно на съемки фильма.
  • После съемок Райнер Хольцмер признавался, что Дрис ван Нотен – самый сдержанный человек, которого режиссер когда-либо встречал в своей жизни.
  • Дрис ван Нотен практически не потребовал никаких правок, оставив право финального монтажа за Хольцмером.

«Дрис» — это очень личный портрет дизайнера Дриса ван Нотена. Впервые в жизни ван Нотен позволяет режиссеру и оператору вблизи наблюдать не только творческий процесс, но и пускает их в свою личную жизнь. Целый год Райнер Хольцемер подробно документировал каждый шаг создания четырех коллекций Дриса: то, как он выбирает ткани, работает над силуэтами и принтами. Хольцемеру также удалось стать свидетелем подготовки к показам, которые сами по себе стали культовыми для мира моды. Картина предлагает зрителю, вслед за режиссером, увидеть частную и творческую жизнь мастера, который вот уже более 25 лет остается независимой величиной в современном мире глобализированной моды. Целый год Райнер Хольцемер следовал за ван Нотеном, собрав за это время невероятный объем информации об одном из самых закрытых героев сверкающего мира моды.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 29 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Райнер Хольцмер
В ролях
Дрис Ван Нотен
Айрис Апфель
Памела Гольбен
Герт Брюло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дрис ван Нотен 3 постера
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Дэниел Дэй-Льюис в «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона сыграл выдуманного модельера Рейнольдса Вудкока, создававшего изысканные платья в 1950-ые годы в Лондоне. Его образ был собирательным, Пол Томас Андерсон искал вдохновение в биографиях известных и не столь знаменитых дизайнеров. Среди судеб, заинтересовавших режиссера, упоминается, например, жизнь и творчество Кристобаля Баленсиаги. Готовясь к съемкам в «Призрачной нити», Дэниел Дэй-Льюис обучался шитью и…
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