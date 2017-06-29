Дрис ван Нотен, 2018

«Дрис» — это очень личный портрет дизайнера Дриса ван Нотена. Впервые в жизни ван Нотен позволяет режиссеру и оператору вблизи наблюдать не только творческий процесс, но и пускает их в свою личную жизнь. Целый год Райнер Хольцемер подробно документировал каждый шаг создания четырех коллекций Дриса: то, как он выбирает ткани, работает над силуэтами и принтами. Хольцемеру также удалось стать свидетелем подготовки к показам, которые сами по себе стали культовыми для мира моды. Картина предлагает зрителю, вслед за режиссером, увидеть частную и творческую жизнь мастера, который вот уже более 25 лет остается независимой величиной в современном мире глобализированной моды. Целый год Райнер Хольцемер следовал за ван Нотеном, собрав за это время невероятный объем информации об одном из самых закрытых героев сверкающего мира моды.