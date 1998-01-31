В фильме рассказывается о судьбе Джии Мари Каранджи. Будущая «королева подиума» родилась в Филадельфии. Ее родители постоянно ссорились друг с другом, наконец, когда девочке было всего 11 лет, ее мать ушла из дома. По настоянию отца Джиа начинает работать в закусочной, где однажды знакомится с парнем по имени Ти-Джей. Во время прогулки по городу яркие, нестандартно одетые подростки привлекают внимание известного фотографа. После дерзкой фотосессии Джиа в компании бойфренда отправляется покорять Нью-Йорк. Владелица модельного агентства Вильгельмина Купер сразу же замечает в странной и необузданной девушке большой потенциал. Джиа получает пропуск в мир большой моды, но так ли он красив на самом деле?
Когда ей исполнилось 18, ее имя было у всех на устах. В 26 ее имя появилось в свидетельстве о смерти. В конце 70-х эту женщину называли королевой мирового подиума. А до этого Джиа Каранджи была обыкновенной девушкой, мойщицей посуды в захудалом кафе на окраине. Между ее рождением и смертью было лишь краткое дыхание жизни, принесшее разом все: взлеты, падения, разбитую любовь, славу, деньги, наркотики...
|26 июня 2008
|Великобритания
|22 сентября 1998
|Германия
|21 октября 1998
|Ирландия
|18
|31 января 1998
|Румыния
|18+
|31 января 1998
|США
|31 января 1998
|Швеция
|15