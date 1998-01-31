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Постер фильма Джиа
7.6
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7.6

Джиа

, 1998
Gia
США / драма, биография / 18+
Постер фильма Джиа
7.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В фильме рассказывается о судьбе Джии Мари Каранджи. Будущая «королева подиума» родилась в Филадельфии. Ее родители постоянно ссорились друг с другом, наконец, когда девочке было всего 11 лет, ее мать ушла из дома. По настоянию отца Джиа начинает работать в закусочной, где однажды знакомится с парнем по имени Ти-Джей. Во время прогулки по городу яркие, нестандартно одетые подростки привлекают внимание известного фотографа. После дерзкой фотосессии Джиа в компании бойфренда отправляется покорять Нью-Йорк. Владелица модельного агентства Вильгельмина Купер сразу же замечает в странной и необузданной девушке большой потенциал. Джиа получает пропуск в мир большой моды, но так ли он красив на самом деле?

  • В основу фильма легла история модели Джии Мари Каранджи, умершей от СПИДа. При работе над картиной были использованы личные дневники Джии, а также воспоминания ее друзей, близких и коллег.  
  • В одной из сцен фильма можно увидеть Джеймса Хейвена – родного брата Анджелины Джоли, исполнившей в картине главную роль. 
  • Элизабет Митчелл сыграла роль Линды – бывшей подружки Джии. Прототипом этой вымышленной героини послужила визажист Сэнди Линтер. 
  • В актерском составе фильма сразу три обладателя премии «Оскар» – Анджелина Джоли, Мерседес Рул и Фэй Данауэй.

Когда ей исполнилось 18, ее имя было у всех на устах. В 26 ее имя появилось в свидетельстве о смерти. В конце 70-х эту женщину называли королевой мирового подиума. А до этого Джиа Каранджи была обыкновенной девушкой, мойщицей посуды в захудалом кафе на окраине. Между ее рождением и смертью было лишь краткое дыхание жизни, принесшее разом все: взлеты, падения, разбитую любовь, славу, деньги, наркотики...

В ролях

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Gia Carangi
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Linda
Эрик Майкл Коул
Эрик Майкл Коул
T.J.
Тревис Кайли
Тревис Кайли
Stephanie - Model
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Wilhelmina Cooper
Луис Джамбалво
Joe Carangi
Мерседес Руэль
Мерседес Руэль
Kathleen Carangi
Джон Консидайн
Bruce Cooper
Скотт Коэн
Скотт Коэн
Mike Mansfield
Эдмунд Жене
Francesco
Режиссер Майкл Кристофер
Сценарист Джей Макинерни, Майкл Кристофер
Композитор Теренс Бланчард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 31 января 1998
Дата выхода
26 июня 2008 Великобритания
22 сентября 1998 Германия
21 октября 1998 Ирландия 18
31 января 1998 Румыния 18+
31 января 1998 США
31 января 1998 Швеция 15
MPAA R
Производство HBO Films, Marvin Worth Productions, Citadel Entertainment
Другие названия
Gia, Gia: Femme de rêve, Anatomie d'un top model, Femme de rêve, Gia - Der Preis der Schönheit, Gia - kauneuden kirous, Gia - Una donna oltre ogni limite, Gia, Fama e Destruição, Kifutó a semmibe, La historia de una modelo, Quá Đẹp Để Chết, Top Model, Джиа, Джия, Джіа, Ђија, Манекенка, Џија, ジア　裸のスーパーモデル, 霓裳情挑, 吉雅, ジーア／悲劇のスーパーモデル, 霓裳情挑女

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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Обновлено 29 мая 2024

Цитаты

[последние слова]
Gia Carangi [закадровый голос; повествование из загробного мира] Жизнь и смерть, энергия и покой. Если я сегодня остановлюсь, это всё равно стоило того. Даже ужасные ошибки, которые я совершила и которые бы отменила, если бы могла. Боли, что жгли меня и оставили шрамы на душе, всё это стоило того, чтобы пройти там, где я прошла — в ад на земле, в рай на земле, обратно, внутрь, под, между, сквозь, в нём и над ним.

Отзывы о фильме

Стю 2 апреля 2015, 12:51
Я считаю и это действительно правда, что это самый лучший фильм с ней!Я посмотрела его ещё в 1998 году. Тогда я ещё и незнала про эту актрису, и… Читать дальше…
Галия 2 апреля 2015, 12:51
Я довольно давно видела этот фильм. Действительно жесткий, после просмотра пришла к выводу, что Джоли бесподобна, способна сыграть драматическую… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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