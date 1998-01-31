[последние слова]

Gia Carangi [закадровый голос; повествование из загробного мира] Жизнь и смерть, энергия и покой. Если я сегодня остановлюсь, это всё равно стоило того. Даже ужасные ошибки, которые я совершила и которые бы отменила, если бы могла. Боли, что жгли меня и оставили шрамы на душе, всё это стоило того, чтобы пройти там, где я прошла — в ад на земле, в рай на земле, обратно, внутрь, под, между, сквозь, в нём и над ним.