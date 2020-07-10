Мой создатель, 2020

Машина Джорджа Элмора – винтажная Lotus Espirit S3 1981 года.

И Тео Джеймс, и Рона Митра снимались во франшизе «Другой мир», но в разных частях.

Полнометражный дебют режиссера Гэвина Ротери, который также написал сценарий к фильму.

Режиссер Гэвин Ротери также выступил в качестве художника-постановщика проекта. Внешний вид роботов он разработал еще 3 года до начала съемок.

Весь облик роботов создавался с помощью грима, графика не применялась совсем. На гримировку Стэйси Мартин уходило от 4 до 5 часов в день.

С точки зрения формы создатели фильма вдохновлялись творчеством Дугласа Трамбалла 70-х годов, в частности, «Молчаливым бегством» 1972 года.

Готовясь к роли Джорджа, актер Тео Джеймс попытался изучить основы робототехники, однако, по его словам, он довольно быстро бросил эту затею.

Идея для сюжета пришла режиссеру Гэвину Ротери после личной трагедии. В октябре 2011 года, когда он работал специалистом по визуальным эффектам в рекламном агентстве в Лондоне, два компьютера со всей его работой одновременно сломались. Тогда он в том числе потерял все наработки для фильма «Луна 2112», над которым работал вместе с режиссером Дунканом Джонсом. Так у него родился сюжет об искусственном интеллекте, одержимом идеей самоуничтожения.

Актер Крис Шуберт, исполнивший роль робота J1, сам построил костюм. Первоначально в нем должна была находиться девочка, так как по сюжету J1 и есть маленькая девочка, но костюм оказался не таким мобильным, как рассчитывал режиссер, и в него пришлось поместить единственного, кто мог передвигаться в нем – его создателя.

Актриса Тимея Мадай Кинга, сыгравшая робота J2, в прошлом участвовала в шоу Cirque du Soleil.