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Мой создатель, 2020

2020 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Явно вдохновленный фильмами «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Бегущим по лезвию» Ридли Скотта режиссерский дебют Гэвина Ротери расскажет об инженере, решившем сыграть в Бога.

Первоначально Гэвин Ротери был весьма далек от киноиндустрии. Он начинал как специалист по визуальным эффектам в рекламном агентстве, а его первая попытка прийти в кино через фильм «Луна 2112» 2009 года потерпела фиаско по причинам, от него не зависящим. Этот проект, вместе с короткометражкой «Последний человек» 2014 года, подвели его к написанию сценария «Моего создателя», который получился достойной компиляцией разных фильмов фантастического жанра.

Где-то глубоко в чащах заснеженных лесов Японии на заброшенной базе живет Джордж (Тео Джеймс), миссией которого является ее восстановление. Это крайне неуютная, бетонная постройка, внешне смахивающая на космический корабль, а внутри такая же пустая и холодная, как окружающая ее глушь. Вместе с Джорджем здесь живут два робота, но подобие покоя он находит не в своих изобретениях, а в общении со своей погибшей женой Джулc (Стэйси Мартин) с помощью так называемого Архива. Джордж пытается создать андроида, который станет носителем ее эссенции, но кроме того, что один из ранее созданных им роботов начинает ревновать его к новичку, компания, создавшая Архив, не довольна его планами создать своего монстра Франкенштейна с применением ее технологии.

 

 

Машина Джорджа Элмора – винтажная Lotus Espirit S3 1981 года.

И Тео Джеймс, и Рона Митра снимались во франшизе «Другой мир», но в разных частях.

Полнометражный дебют режиссера Гэвина Ротери, который также написал сценарий к фильму.

Режиссер Гэвин Ротери также выступил в качестве художника-постановщика проекта. Внешний вид роботов он разработал еще 3 года до начала съемок.

Весь облик роботов создавался с помощью грима, графика не применялась совсем. На гримировку Стэйси Мартин уходило от 4 до 5 часов в день.

С точки зрения формы создатели фильма вдохновлялись творчеством Дугласа Трамбалла 70-х годов, в частности, «Молчаливым бегством» 1972 года.

Готовясь к роли Джорджа, актер Тео Джеймс попытался изучить основы робототехники, однако, по его словам, он довольно быстро бросил эту затею.

Идея для сюжета пришла режиссеру Гэвину Ротери после личной трагедии. В октябре 2011 года, когда он работал специалистом по визуальным эффектам в рекламном агентстве в Лондоне, два компьютера со всей его работой одновременно сломались. Тогда он в том числе потерял все наработки для фильма «Луна 2112», над которым работал вместе с режиссером Дунканом Джонсом. Так у него родился сюжет об искусственном интеллекте, одержимом идеей самоуничтожения.

Актер Крис Шуберт, исполнивший роль робота J1, сам построил костюм. Первоначально в нем должна была находиться девочка, так как по сюжету J1 и есть маленькая девочка, но костюм оказался не таким мобильным, как рассчитывал режиссер, и в него пришлось поместить единственного, кто мог передвигаться в нем – его создателя.

Актриса Тимея Мадай Кинга, сыгравшая робота J2, в прошлом участвовала в шоу Cirque du Soleil.

 

2046-ой год. Время невероятных технологических открытий, могущественных корпораций и торжества искусственного интеллекта.

Молодой ученый в секретной лаборатории занимается поиском вечной жизни для сильных мира сего. Но его истинная цель другая. Он пытается воскресить свою единственную любовь, погибшую несколько лет назад. Когда объект перестает выходить на связь, корпорация отправляет туда команду зачистки.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 августа 2020
Премьера онлайн 10 июля 2020
Премьера в мире 10 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Гэвин Ротери
Гэвин Ротери
В ролях
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Рона Митра
Рона Митра
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Питер Фердинандо
Питер Фердинандо
Все актеры и съемочная группа
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Недалекое будущее. В мире наблюдается противостояние корпораций за сферы влияния, а технологии сделали значительный шаг вперед. Теперь можно создавать сложный искусственный интеллект и многофункциональных роботов, упрощающих человеческую жизнь. Одной из самых передовых разработок первой половины XXI века стал «Архив». Он позволяет хранить сознание недавно умершего человека и общаться с ним на протяжении 3 лет, чтобы постепенно примириться с тяжелой утратой. Джордж, талантливый…
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саундтрек фильма Мой создатель
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