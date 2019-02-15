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Ким Пять-с-плюсом Ким Пять-с-плюсом
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Kim Possible

Ким Пять-с-плюсом, 2019

2019 / США
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Ким и Рон начинают свой первый день в школе, они встречают новую ученицу по имени Афина и берут ее с собой на миссию, чтобы остановить заговор злого доктора Драккена. Афина, будучи мастером боевых искусств, побеждает приспешницу доктора Драккена Шиго, что делает ее главной темой разговоров в Средней школе Миддлтон, что вызывает зависть со стороны Ким. Пока школа чтит Афину и ее доброе дело, Шиго и доктор Драккен тайно пробираются на церемонию. Ким пытается победить Шиго и ее армию, но проигрывает, из-за чего Афину похищают. После сложного разговора с семьей и Роном Ким решает спасти Афину из логова Драккена и Шиго. Герои попадают туда, но раскрывают страшную тайну коварного плана доктора Драккена…

  • Паттон Освальт и Нэнси Картрайт, сыгравшие профессора Дементора и домашнего питомца Рона Голого, кротового крыса Руфуса, в фильме «Ким Пять-с-плюсом» 2002 года (за 17 лет до премьеры этой картины), повторяют свои роли в этом фильме.
  • Это первый оригинальный фильм Disney Channel, транслировавшийся в прямом эфире, который основан на бывшем мультсериале Disney Channel.
  • Кристи Карлсон Романо, актриса озвучивания Ким Пять-с-плюсом в оригинальном фильме, сыграла в этой картине эпизодическую роль одной из школьниц.

Ким Поссибл – ученица старших классов, у которой есть тайное альтер-эго. В свободное время она борется со злодеями ради безопасности на Земле. На этот раз ей будут помогать верный напарник Рон Так-Себе и новая подруга Афина. Удастся ли им предотвратить хитроумный замысел Драккена и Шиго?

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 20 декабря 2019
Премьера в мире 15 февраля 2019
Возраст 6+
Режиссер
Зак Липовски
Зак Липовски
В ролях
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик
Сэди Стэнли
Иссак Райан Браун
Иссак Райан Браун
Конни Рэй
Конни Рэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ким Пять-с-плюсом 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дмитрий Берташ 28 февраля 2022, 16:27
При всей любви к мультсериалу про Ким, фильм получился не очень. Первое что бросилось в глаза - подбор актеров. Драккен - это самый удачный актер,… Читать дальше…
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