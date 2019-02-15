Ким Пять-с-плюсом, 2019

Когда Ким и Рон начинают свой первый день в школе, они встречают новую ученицу по имени Афина и берут ее с собой на миссию, чтобы остановить заговор злого доктора Драккена. Афина, будучи мастером боевых искусств, побеждает приспешницу доктора Драккена Шиго, что делает ее главной темой разговоров в Средней школе Миддлтон, что вызывает зависть со стороны Ким. Пока школа чтит Афину и ее доброе дело, Шиго и доктор Драккен тайно пробираются на церемонию. Ким пытается победить Шиго и ее армию, но проигрывает, из-за чего Афину похищают. После сложного разговора с семьей и Роном Ким решает спасти Афину из логова Драккена и Шиго. Герои попадают туда, но раскрывают страшную тайну коварного плана доктора Драккена…