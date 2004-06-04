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ДАУ. Нора Мама ДАУ. Нора Мама
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ДАУ. Нора Мама, 2020

2020 / Украина
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

К Норе, жене Дау, впервые после ее замужества приезжает мать. Она исследует дом супругов, чтобы понять, насколько благополучен брак дочери. Встреча сопровождается ссорами, слезами, криками, объятиями и примирениями.

Фильм, продолжающий цикл историй о советском физике Льве Ландау. Главная героиня этой части – девушка Нора. Когда-то она была простой провинциалкой, а теперь стала женой великого ученого. Героиня живет в Москве, в закрытом привилегированном Институте, где у пары есть шикарная двухэтажная квартира. Впервые в гости к Норе собирается мама, которая переживает за судьбу дочери и не уверена, что та счастлива.

Когда мама приезжает, она тщательно разглядывает все вокруг и удивляется каждой вещи. Женщина пытается «вынюхать», что не так в доме дочери и за того ли человека она вышла замуж. Разговор героинь показывает, насколько сложные, многогранные и противоречивые между ними отношения. Они то проклинают друг друга, то признаются в вечной любви, то ругаются и плачут, то обнимаются и смеются.

 

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Илья Хржановский
Илья Хржановский
В ролях
Радмила Щеголева
Радмила Щеголева
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Постер фильма ДАУ. Нора Мама 2 постера
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