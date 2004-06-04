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ДАУ. Три дня ДАУ. Три дня
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ДАУ. Три дня, 2020

2020 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Выдающийся советский физик Дау воссоединяется со своей давней подругой, гречанкой Марией, которая воскрешает в нем яркие чувства. Но преждевременное возвращение его жены Норы угрожает разрушить идиллию. Фильм «ДАУ. Три дня» – часть грандиозного художественного эксперимента режиссера Ильи Хржановского, создавшего параллельный обособленный мир в вымышленном НИИ. Это проект о феномене советского сознания и современных людях; о жизни в изоляции и границах личной свободы.

Закрытый советский Институт, 1956 год. Вот уже шестнадцать лет талантливый ученый-физик Дау занимает здесь должность заведующего теоретическим отделом. Семь лет он состоит в браке с Норой. Их связывает долгое партнерство и маленький сын Денис. Но Дау не счастлив в семейной жизни и мучается от собственной неудовлетворенности. Именно поэтому на него так сильно действует встреча с прекрасной женщиной из прошлого, подругой далекой юности – греческой актрисой и танцовщицей Марией Нафпльоту. Прошло двадцать пять лет с момента их расставания, а впереди – всего три дня до ее отъезда. И этот короткий роман неожиданно нарушает Нора, вернувшаяся с курорта раньше срока. То, как встретит ее муж, приведет в замешательство даже Марию.

 

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Илья Хржановский
Илья Хржановский
В ролях
Радмила Щеголева
Радмила Щеголева
Екатерина Андреева
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