ДАУ. Три дня, 2020

Выдающийся советский физик Дау воссоединяется со своей давней подругой, гречанкой Марией, которая воскрешает в нем яркие чувства. Но преждевременное возвращение его жены Норы угрожает разрушить идиллию. Фильм «ДАУ. Три дня» – часть грандиозного художественного эксперимента режиссера Ильи Хржановского, создавшего параллельный обособленный мир в вымышленном НИИ. Это проект о феномене советского сознания и современных людях; о жизни в изоляции и границах личной свободы.

Закрытый советский Институт, 1956 год. Вот уже шестнадцать лет талантливый ученый-физик Дау занимает здесь должность заведующего теоретическим отделом. Семь лет он состоит в браке с Норой. Их связывает долгое партнерство и маленький сын Денис. Но Дау не счастлив в семейной жизни и мучается от собственной неудовлетворенности. Именно поэтому на него так сильно действует встреча с прекрасной женщиной из прошлого, подругой далекой юности – греческой актрисой и танцовщицей Марией Нафпльоту. Прошло двадцать пять лет с момента их расставания, а впереди – всего три дня до ее отъезда. И этот короткий роман неожиданно нарушает Нора, вернувшаяся с курорта раньше срока. То, как встретит ее муж, приведет в замешательство даже Марию.