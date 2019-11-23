Переводчики, 2020

В основе сюжета лежит реальная история: в 2012 году двенадцать переводчиков закрыли в специальном бункере в Италии для работы над переводом книги Дэна Брауна «Инферно». Эта история так вдохновила Режи Ройнсара, что он решил снять по ней фильм.

Книга, которую переводят герои фильма называется “Дедал”. В некоторых странах фильм вышел прокат под названием “Код Дедала” — так был обыгран тот факт, что отправной точкой сюжета послужила история перевода романа Дэна Брауна.

Мировая премьера триллера состоялась 23 ноября 2019 года на Пражском фестивале французского кино в Чехии.

Книгу в фильме переводят на девять языков: русский, английский, немецкий, португальский, датский, китайский, испанский, греческий и итальянский.

Греческий актер Манолис Мавроматакис с нуля выучил французский язык ради роли.

Бюджет фильма составил 10 миллионов евро. В прокате фильм собрал лишь 2,8 миллиона долларов.

По словам Ольги Куриленко, каждый из актеров, игравших переводчиков самостоятельно переводил отрывок из книги на свой родной язык.

Ольга Куриленко рассказала, что в сцене, где на нее набрасывается итальянец, актер Риккардо Скамарчо по настоящему таскал ее за волосы.

Первый фильм режиссера Режи Ройнсара за 7 лет. Свою предыдущую работу “Любовь на кончиках пальцев” он снял в 2012 году.

Оба фильмах Ройнсара имеют отношение к процессу книгопечатания: в картине “Любовь на кончиках пальцев” главная героиня работает на пишущей машинке, а в этом фильме главными героями являются переводчики.

Съемки проходили с января по март 2018 года преимущественно в регионе Иль-де-Франс. Сцены нормандского книжного магазина Жоржа Фонтена сняты в книжном магазине в Жиф-сюр-Иветт, в Эссоне.

Слоган фильма: “Один литературный шедевр. Десять слитых страниц. Все под подозрением”.

Особенность профессии переводчика во Франции заключается в том, что переводчик там считается полноценным соавтором книги и зарабатывает процент с продаж (как правило 2%). В большинстве других стран переводчики получают гонорар, размер которого зависит от количества переведенных страниц.

Режиссер Режи Ройнсар считает, что жанр его фильма включает в себя три составляющих: детективная история в стиле Агаты Кристи, которая перетекает в фильм-аферу, а в конце превращается в картину о мести.