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Les traducteurs / The Translaters

Переводчики, 2020

2020 / Франция
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В эпоху интернета такие явления как пиратство, утечка данных и обнародование компромата стали обычным делом. Порой это стоит людям репутации и наносит бизнесу многомиллионный ущерб.

У загадочного писателя Оскара Браха выходит новая книга, которая должна стать очередным бестселлером. Чтобы избежать утечки, издатель Эрик Ангстрем идет на беспрецедентные меры: он нанимает девятерых переводчиков из стран с наилучшими продажами и поселяет их в бункере, расположенном под особняком во Франции. Там для переводчиков созданы идеальные условия работы, но в течение двух месяцев им придется находиться под пристальным наблюдением видеокамер и охраны, и оставаться без какой-либо связи с внешним миром.

Сначала всё идет по плану: переводчики соблюдают контракт, работают и обсуждают прочитанное. Но вскоре первые десять страниц романа оказываются в сети. Издатель организует в бункере жесткое расследование, отношения между переводчиками начинают стремительно портиться, а таинственный хакер требует огромный выкуп за то, чтобы остальная часть книги не оказалась в общем доступе.

В основе сюжета лежит реальная история: в 2012 году двенадцать переводчиков закрыли в специальном бункере в Италии для работы над переводом книги Дэна Брауна «Инферно». Эта история так вдохновила Режи Ройнсара, что он решил снять по ней фильм.

Книга, которую переводят герои фильма называется “Дедал”. В некоторых странах фильм вышел прокат под названием “Код Дедала” — так был обыгран тот факт, что отправной точкой сюжета послужила история перевода романа Дэна Брауна.

Мировая премьера триллера состоялась 23 ноября 2019 года на Пражском фестивале французского кино в Чехии.

Книгу в фильме переводят на девять языков: русский, английский, немецкий, португальский, датский, китайский, испанский, греческий и итальянский.

Греческий актер Манолис Мавроматакис с нуля выучил французский язык ради роли.

Бюджет фильма составил 10 миллионов евро. В прокате фильм собрал лишь 2,8 миллиона долларов.

По словам Ольги Куриленко, каждый из актеров, игравших переводчиков самостоятельно переводил отрывок из книги на свой родной язык.

Ольга Куриленко рассказала, что в сцене, где на нее набрасывается итальянец, актер Риккардо Скамарчо по настоящему таскал ее за волосы.

Первый фильм режиссера Режи Ройнсара за 7 лет. Свою предыдущую работу “Любовь на кончиках пальцев” он снял в 2012 году.

Оба фильмах Ройнсара имеют отношение к процессу книгопечатания: в картине “Любовь на кончиках пальцев” главная героиня работает на пишущей машинке, а в этом фильме главными героями являются переводчики.

Съемки проходили с января по март 2018 года преимущественно в регионе Иль-де-Франс. Сцены нормандского книжного магазина Жоржа Фонтена сняты в книжном магазине в Жиф-сюр-Иветт, в Эссоне.

Слоган фильма: “Один литературный шедевр. Десять слитых страниц. Все под подозрением”.

Особенность профессии переводчика во Франции заключается в том, что переводчик там считается полноценным соавтором книги и зарабатывает процент с продаж (как правило 2%). В большинстве других стран переводчики получают гонорар, размер которого зависит от количества переведенных страниц.

Режиссер Режи Ройнсар считает, что жанр его фильма включает в себя три составляющих: детективная история в стиле Агаты Кристи, которая перетекает в фильм-аферу, а в конце превращается в картину о мести.

Девятерых переводчиков закроют в изолированном бункере для работы над сверхсекретной рукописью продолжения популярной книги. Однако кто-то все же допустит утечку информации, и работа мечты превратится в кошмар.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 9 июля 2021
Премьера в мире 23 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Режис Руансар
Режис Руансар
В ролях
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Переводчики 8 постеров
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Переводчики
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Издательство «Ангстрем» готовится к выходу завершающей части детективной трилогии «Дедал». Книга обещает стать настоящей золотой жилой, способной спасти умирающий бизнес от крупных долгов. Для того чтобы избежать утечки нового бестселлера, переводчиков из разных стран мира запирают в бункере загородного особняка. Далее целый ворох запретов, отсутствие интернета и личной жизни на ближайшие два месяца. Последней мерой предосторожности становится выдача романа. В течение…
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Иванова Елена 29 февраля 2020, 04:22
Прекрасный сюжет! Состав - неплохой! Советую. Не затянут! Смотрела с субтитрами, понравилось! Анонс противоречит ожиданиям, тут всё гораздо круче «упаковано»!
mashkaprokhorova 4 марта 2020, 22:17
Очень хороший триллер детектив, с непредскозуемым поворотом событий
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20 апреля 2019 19:59
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