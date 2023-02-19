Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»
Обратная сторона «сладкой жизни» в самых скандальных российских и зарубежных проектах.
Сериал «Содержанки» по праву считается одним из самых скандальных проектов российского телевидения. Он не только обличает пороки современного общества, но и заставляет зрителей искренне сочувствовать злым, ревнивым, завистливым и неверным персонажам. Что же так привлекает внимание к этому сериалу: притягательность «запретного плода»… или всего-навсего то, что все мы люди и безгрешных среди нас нет? В любом случае за тремя успешными сезонами проекта в феврале 2023 года последовал четвертый. А пока мы находимся в ожидании премьеры, предлагаем вашему вниманию лучшие сериалы, напоминающие «Содержанок» высоким уровнем откровенности.
Сладкая жизнь (Россия, 2014)
Страсти, скандалы, большие деньги и ни одного по-настоящему положительного персонажа: вот она какая – «сладкая жизнь» в столице. Как и «Содержанки», этот сериал поначалу вызвал бурю недовольств и споров, однако скандальные рецензии привлекли к нему еще больше внимания. В центре событий оказывается провинциальная танцовщица Саша, оставившая позади прежнюю жизнь, любовь и семью ради покорения Москвы. Но Белокаменная встречает ее отнюдь не распростертыми объятиями, и женщине приходится, что называется, вертеться. Обман, секс, предательство, подлость – в ход идет любое оружие…
Почему женщины убивают (США, 2019)
Страна и эпоха другая – а проблемы у героинь те же. Борьба за место под солнцем, любовь, ревность и месть. Этот сериал дарит зрителям не одну, а сразу три откровенные истории, происходящие параллельно в 1963, 1984 и 2019 году с жителями одного и того же дома. Одной героине муж изменяет с официанткой, супруг другой оказывается ВИЧ-положительным геем, а третья и вовсе влюбляется в ту же девушку, что и ее муж. Но не позвольте прямолинейному названию сериала вас обмануть! Каждая линия действительно закончится смертью, но вот кто, кого и почему убьет – еще придется поломать голову!
Любовницы (США, Великобритания, 2013)
Название проекта говорит само за себя! Четыре женщины, четыре судьбы… четыре неправильных выбора, четыре измены. Каждая молодая, красивая и амбициозная девушка стремится к лучшей жизни, искренне веря, что ее ведет любовь. Но что на душе у героинь на самом деле, расскажут их поступки, а не слова. Саванна хочет завести ребенка с мужем, но начинает флиртовать с деловым партнером. Эйприл хоронит супруга, не веря в его смерть. Карен влюбляется в умирающего мужчину. А Джосслин и вовсе спит с каждым смазливым парнем на своем пути. В общем, если вы любите «Содержанок», то этот проект точно вам понравится. Кстати, в одной из главных ролей снялась потрясающая Алисса Милано, известная нам по легендарному сериалу «Зачарованные».
Клиника счастья (Россия, 2021)
Российское драмеди со звездой «Содержанок» Дарьей Мороз. Холодное обаяние актрисы, запутанный романтический сюжет и много откровенности – все как мы любим! Сексолог Алена Липницкая создает уникальную методику борьбы со старостью, и на этот «продукт» как мухи на мед слетаются богатенькие клиенты. Результат действительно налицо: сама женщина в свои 50 выглядит максимум на 35. Но мало кто знает, что при этом творится в личной жизни «волшебного доктора». Поклонникам Дарьи Мороз и современных отечественных драм просмотр обязателен!
Измены (Россия, 2015)
Еще один скандальный отечественный проект о темной стороне супружеской жизни. Рога, как известно, появляются у всех одним и тем же способом. А вот формы, цвета и длины они могут быть разной, в зависимости от обстоятельств! Пока красотка Ася успешно удовлетворяет любимого мужа и троих любовников, ее подруга Даша начинает завидовать ее «легкой жизни» и решает завести хотя бы один адюльтер. При всей своей ироничности сериал имеет довольно глубокую философскую основу и ставит перед зрителями открытый вопрос: может ли быть действительно счастливым человек, причиняющий боль другим?
Обычная женщина (Россия, 2018)
Здесь дела семейные обыгрываются с другой стороны. Во главе угла оказывается не секс, а выживание как таковое. Это своего рода версия «Во все тяжкие» по-русски… и по-женски! Обаятельная Анна Михалкова играет роль образцовой жены и матери Марины. Она заботится о муже-враче, воспитывает двоих детей и владеет цветочной лавкой. Но как только над ее семьей нависает опасность, выясняется, что под махровым халатом и пушистыми тапочками женщина скрывает натуру настоящей волчицы, готовой разорвать клыками любого, кто сунется в ее дела. Идеальная домохозяйка открывает публичный дом и становится «мамкой» у элитных проституток.
Я могу уничтожить тебя (США, Великобритания, 2020)
Детективная драма с зашкаливающе высокими оценками на международных агрегаторах. Конечно, назвать этот сериал копией «Содержанок» язык не повернется, но кое-что общее у двух проектов определенно имеется. Во всяком случае, в откровенности сериалу точно не откажешь! Молодая красавица Арабелла мечтает о карьере писательницы, ради чего проводит время в модных клубах, пытаясь познакомиться с влиятельными людьми. Однажды ее поиски заканчиваются плачевно. Проснувшись утром с головной болью и без памяти, девушка понимает, что ее опоили и изнасиловали. Теперь она мечтает не только о славе, но и о мести…
Краткий курс счастливой жизни (Россия, 2011)
Валерия Гай Германика всегда славилась скандальностью и нестандартностью своих проектов. В этом сериале по сценарию Анны Козловой режиссер не изменила своим привычкам. Довольно простая по содержанию история о судьбах четырех женщин уложена в предельно откровенную форму. Саша заводит роман с начальником, Катя страдает от надоевшего быта, Люба мечтает о ребенке, а Аня ищет любовь. Каждая из героинь просто хочет стать счастливой, но избранные ими пути не всегда приводят к хеппи-энду.
В ее глазах (Великобритания, 2021)
Добротный британский триллер о любовном треугольнике. Одинокая молодая мать Луиза встречает в баре обаятельного парня. Но вскоре выясняется, что он – ее новый босс, который к тому же счастливо женат. Но вместо того, чтобы прервать связь, женщина сближается с его женой и становится ее лучшей подругой. Вот только постепенно Лу начинает подозревать, что эту пару удерживает вместе вовсе не любовь, а некая темная тайна. Если вам нравятся переживательные истории о рисковых женщинах, то этот сериал придется вам по вкусу.
Бывшие (Россия, 2016)
Еще одна неприглядная сторона красивой жизни – разного рода зависимости. Алкоголь, наркотики, секс – вариантов может быть множество, но суть остается единой. Ради желанной дозы человек может идти на чудовищные поступки и унижаться так, как раньше не мог себе и представить. Среди жертв этой системы оказывается дерзкая дочка московского бизнесмена Яна Миронова в исполнении Любови Аксеновой. После очередного «загула» она оказывается в реабилитационном центре, где встречает женатого психолога Илью. Зрителям предстоит узнать, можно ли стать бывшим алкоголиком и какая зависимость сильнее: наркотическая или любовная.