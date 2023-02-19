Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»

Сериал «Содержанки» по праву считается одним из самых скандальных проектов российского телевидения. Он не только обличает пороки современного общества, но и заставляет зрителей искренне сочувствовать злым, ревнивым, завистливым и неверным персонажам. Что же так привлекает внимание к этому сериалу: притягательность «запретного плода»… или всего-навсего то, что все мы люди и безгрешных среди нас нет? В любом случае за тремя успешными сезонами проекта в феврале 2023 года последовал четвертый. А пока мы находимся в ожидании премьеры, предлагаем вашему вниманию лучшие сериалы, напоминающие «Содержанок» высоким уровнем откровенности.

Страсти, скандалы, большие деньги и ни одного по-настоящему положительного персонажа: вот она какая – «сладкая жизнь» в столице. Как и «Содержанки», этот сериал поначалу вызвал бурю недовольств и споров, однако скандальные рецензии привлекли к нему еще больше внимания. В центре событий оказывается провинциальная танцовщица Саша, оставившая позади прежнюю жизнь, любовь и семью ради покорения Москвы. Но Белокаменная встречает ее отнюдь не распростертыми объятиями, и женщине приходится, что называется, вертеться. Обман, секс, предательство, подлость – в ход идет любое оружие…

Сладкая жизнь

Страна и эпоха другая – а проблемы у героинь те же. Борьба за место под солнцем, любовь, ревность и месть. Этот сериал дарит зрителям не одну, а сразу три откровенные истории, происходящие параллельно в 1963, 1984 и 2019 году с жителями одного и того же дома. Одной героине муж изменяет с официанткой, супруг другой оказывается ВИЧ-положительным геем, а третья и вовсе влюбляется в ту же девушку, что и ее муж. Но не позвольте прямолинейному названию сериала вас обмануть! Каждая линия действительно закончится смертью, но вот кто, кого и почему убьет – еще придется поломать голову!

Почему женщины убивают

Название проекта говорит само за себя! Четыре женщины, четыре судьбы… четыре неправильных выбора, четыре измены. Каждая молодая, красивая и амбициозная девушка стремится к лучшей жизни, искренне веря, что ее ведет любовь. Но что на душе у героинь на самом деле, расскажут их поступки, а не слова. Саванна хочет завести ребенка с мужем, но начинает флиртовать с деловым партнером. Эйприл хоронит супруга, не веря в его смерть. Карен влюбляется в умирающего мужчину. А Джосслин и вовсе спит с каждым смазливым парнем на своем пути. В общем, если вы любите «Содержанок», то этот проект точно вам понравится. Кстати, в одной из главных ролей снялась потрясающая Алисса Милано, известная нам по легендарному сериалу «Зачарованные».

Любовницы

Российское драмеди со звездой «Содержанок» Дарьей Мороз. Холодное обаяние актрисы, запутанный романтический сюжет и много откровенности – все как мы любим! Сексолог Алена Липницкая создает уникальную методику борьбы со старостью, и на этот «продукт» как мухи на мед слетаются богатенькие клиенты. Результат действительно налицо: сама женщина в свои 50 выглядит максимум на 35. Но мало кто знает, что при этом творится в личной жизни «волшебного доктора». Поклонникам Дарьи Мороз и современных отечественных драм просмотр обязателен!

Клиника счастья

Еще один скандальный отечественный проект о темной стороне супружеской жизни. Рога, как известно, появляются у всех одним и тем же способом. А вот формы, цвета и длины они могут быть разной, в зависимости от обстоятельств! Пока красотка Ася успешно удовлетворяет любимого мужа и троих любовников, ее подруга Даша начинает завидовать ее «легкой жизни» и решает завести хотя бы один адюльтер. При всей своей ироничности сериал имеет довольно глубокую философскую основу и ставит перед зрителями открытый вопрос: может ли быть действительно счастливым человек, причиняющий боль другим?

Измены

Здесь дела семейные обыгрываются с другой стороны. Во главе угла оказывается не секс, а выживание как таковое. Это своего рода версия «Во все тяжкие» по-русски… и по-женски! Обаятельная Анна Михалкова играет роль образцовой жены и матери Марины. Она заботится о муже-враче, воспитывает двоих детей и владеет цветочной лавкой. Но как только над ее семьей нависает опасность, выясняется, что под махровым халатом и пушистыми тапочками женщина скрывает натуру настоящей волчицы, готовой разорвать клыками любого, кто сунется в ее дела. Идеальная домохозяйка открывает публичный дом и становится «мамкой» у элитных проституток.

Обычная женщина

Я могу уничтожить тебя (США, Великобритания, 2020)

Детективная драма с зашкаливающе высокими оценками на международных агрегаторах. Конечно, назвать этот сериал копией «Содержанок» язык не повернется, но кое-что общее у двух проектов определенно имеется. Во всяком случае, в откровенности сериалу точно не откажешь! Молодая красавица Арабелла мечтает о карьере писательницы, ради чего проводит время в модных клубах, пытаясь познакомиться с влиятельными людьми. Однажды ее поиски заканчиваются плачевно. Проснувшись утром с головной болью и без памяти, девушка понимает, что ее опоили и изнасиловали. Теперь она мечтает не только о славе, но и о мести…

Я могу уничтожить тебя

Валерия Гай Германика всегда славилась скандальностью и нестандартностью своих проектов. В этом сериале по сценарию Анны Козловой режиссер не изменила своим привычкам. Довольно простая по содержанию история о судьбах четырех женщин уложена в предельно откровенную форму. Саша заводит роман с начальником, Катя страдает от надоевшего быта, Люба мечтает о ребенке, а Аня ищет любовь. Каждая из героинь просто хочет стать счастливой, но избранные ими пути не всегда приводят к хеппи-энду.

Краткий курс счастливой жизни

Добротный британский триллер о любовном треугольнике. Одинокая молодая мать Луиза встречает в баре обаятельного парня. Но вскоре выясняется, что он – ее новый босс, который к тому же счастливо женат. Но вместо того, чтобы прервать связь, женщина сближается с его женой и становится ее лучшей подругой. Вот только постепенно Лу начинает подозревать, что эту пару удерживает вместе вовсе не любовь, а некая темная тайна. Если вам нравятся переживательные истории о рисковых женщинах, то этот сериал придется вам по вкусу.

В ее глазах

Еще одна неприглядная сторона красивой жизни – разного рода зависимости. Алкоголь, наркотики, секс – вариантов может быть множество, но суть остается единой. Ради желанной дозы человек может идти на чудовищные поступки и унижаться так, как раньше не мог себе и представить. Среди жертв этой системы оказывается дерзкая дочка московского бизнесмена Яна Миронова в исполнении Любови Аксеновой. После очередного «загула» она оказывается в реабилитационном центре, где встречает женатого психолога Илью. Зрителям предстоит узнать, можно ли стать бывшим алкоголиком и какая зависимость сильнее: наркотическая или любовная.