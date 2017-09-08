Уотергейт. Крушение Белого дома, 2017

Фильм «Уотергейт. Крушение Белого дома» снял режиссёр Питер Ландесман («Защитник», «Парклэнд»). В его картине сыграли известные актёры, среди которых Лиам Нисон («Заложница», «Реальная любовь»), Дайан Лэйн («Неверная»), Майка Монро («День независимости: Возрождение»), Мартон Чокаш («Царство небесное», «Три икса»), Кейт Уолш («Семьянин», «Хорошо быть тихоней»), Айк Баринхолц («Соседи. На тропе войны») и другие.
Картина «Уотергейт. Крушение Белого дома» расскажет реальную историю, которая прогремела на всю Америку в XX веке. В должности главы государства находится Ричард Никсон, однако из-за обличительной информации его отправляют в отставку. Как оказалось, все сведения в прессу передавал замначальника ФБР Марк Фелт под псевдонимом «Глубокая глотка»...
- В основе сюжета фильма «Уотергейт. Крушение Белого дома» лежит реальная история об одном из самых громких скандалов прошлого века
- Роль Чарли Бина изначально должен был сыграть Джейсон Бэйтман, однако он выбыл из проекта
- Брюс Гринвуд и Майкл С. Холл оба озвучивали Бэтмена в мультфильма
- Эдди Марсан и Лиам Ниссон играли вместе в фильме «Банды Нью-Йорка»
- Тони Голдуин и Брюс Гринвуд оба исполняли роли вымышленных Президентов в разных фильмах
- Эдии Марсан играл в фильме Питера Ландесмана «Защитник»
История о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая Глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.