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Уотергейт. Крушение Белого дома Уотергейт. Крушение Белого дома
Киноафиша Фильмы Уотергейт. Крушение Белого дома
Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

Уотергейт. Крушение Белого дома, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Картина «Уотергейт. Крушение Белого дома» расскажет реальную историю, которая прогремела на всю Америку в XX веке.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Уотергейт. Крушение Белого дома» снял режиссёр Питер Ландесман («Защитник», «Парклэнд»). В его картине сыграли известные актёры, среди которых Лиам Нисон («Заложница», «Реальная любовь»), Дайан Лэйн («Неверная»), Майка Монро («День независимости: Возрождение»), Мартон Чокаш («Царство небесное», «Три икса»), Кейт Уолш («Семьянин», «Хорошо быть тихоней»), Айк Баринхолц («Соседи. На тропе войны») и другие.

Картина «Уотергейт. Крушение Белого дома» расскажет реальную историю, которая прогремела на всю Америку в XX веке. В должности главы государства находится Ричард Никсон, однако из-за обличительной информации его отправляют в отставку. Как оказалось, все сведения в прессу передавал замначальника ФБР Марк Фелт под псевдонимом «Глубокая глотка»...

- В основе сюжета фильма «Уотергейт. Крушение Белого дома» лежит реальная история об одном из самых громких скандалов прошлого века

- Роль Чарли Бина изначально должен был сыграть Джейсон Бэйтман, однако он выбыл из проекта

- Брюс Гринвуд и Майкл С. Холл оба озвучивали Бэтмена в мультфильма

- Эдди Марсан и Лиам Ниссон играли вместе в фильме «Банды Нью-Йорка»

- Тони Голдуин и Брюс Гринвуд оба исполняли роли вымышленных Президентов в разных фильмах

- Эдии Марсан играл в фильме Питера Ландесмана «Защитник»

История о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая Глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Питер Ландесман
Питер Ландесман
В ролях
Майка Монро
Майка Монро
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Кейт Уолш
Кейт Уолш
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Уотергейт. Крушение Белого дома смотреть онлайн

Уотергейт. Крушение Белого дома
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Наша рецензия
Политический скандал в США, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона, остался в учебниках журналистики как один из ярких и сильных примеров работы «разгребателей грязи», обличающих на страницах печатных изданий коррупционеров. Их информатору, названному «Глубокой глоткой», в этой истории уделяется мало внимания. Вместе с тем, именно Марк Фелт, занимавший на тот момент пост заместителя директора ФБР, сыграл ключевую роль в расследовании, направляя и подбрасывая…
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