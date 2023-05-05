Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов

Долгожданный спин-офф «Бриджертонов» о юной королеве Шарлотте буквально взорвал рейтинги Netflix. 4 мая на экраны устремились взгляды всех поклонников франшизы, а также всех ценителей костюмированных сериалов. И чему тут удивляться? Захватывающий сюжет с дворцовыми интригами, тайными романами и борьбой за власть, сильный и постоянно развивающийся женский персонаж, небольшое фантастическое допущение для остроты и, конечно, великолепно проработанные наряды – идеальный рецепт успешного исторического кино. Но не спешите грустить, досмотрев «Королеву Шарлотту», ведь существует множество похожих костюмированных проектов, которые впечатлят вас не меньше!

Начнем подборку с настоящей современной классики. «Корона» – один из самых дорогих и любимых зрителями проектов Netflix. Здесь прекрасно все – от запутанных отношений персонажей и глубокого драматизма реальных исторических событий до детально проработанных образов королевских особ. В центре сюжета оказывается ныне правящая британская королевская династия во главе с еще молодой Елизаветой II. Кстати, достоверности костюмов, интерьеров и придворного этикета в этом сериале «Королева Шарлотта» может только позавидовать, ведь за созданием проекта следили эксперты из Букингемского дворца.

Корона

Еще одна качественная костюмированная драма, правда, снятая не по реальной истории, а по последнему роману Джейн Остин. Мало кто знает об этом незаконченном произведении английской писательницы, а между тем атмосфера на его страницах ничуть не уступает таким вершинам ее творчества, как «Гордость и предубеждение». Юная аристократка Шарлотта вынуждена переехать из столицы в маленькую приморскую деревню Сэндитон, где она знакомится с загадочным, холодным и горделивым мужчиной Сидни. Поклонники «Бриджертонов» бесспорно найдут в этом сериале что-то по душе – от неожиданных и драматичных сюжетных поворотов до отлично проработанных образов главных героев.

Сэндитон

Этот биографический сериал о российской императрице точно понравится любителям легкого и ироничного кино. Реальная история Екатерины II стала лишь основой для фантасмагорического нагромождения из пышных юбок, дрессированных медведей, пикантных романтических приключений и смелого юмора. Юная немецкая принцесса София Ангальт-Цербстская приезжает в дикую и пугающую Россию, чтобы стать женой монарха Петра III. Однако роль красивой марионетки не устраивает будущую императрицу. Девушка решает навести порядок как на собственном супружеском ложе, так и в государстве.

Великая

На контрасте с предыдущим сериалом предлагаем вашему вниманию куда более серьезную и тяжеловесную историческую драму. Поклонники «Бриджертонов» точно не пожалеют о нескольких часах, потраченных на просмотр «Куртизанок». Блеск и нищета XVIII столетия предстают здесь во всей своей красе. Амбициозная владелица публичного дома Маргарет воспитывает двух дочерей, которым она не желает своей судьбы. Она готова сделать все возможное и даже невозможное, чтобы протолкнуть девушек в высший свет. Ради этого она решает перенести свой бордель в респектабельный район и сразиться с местной конкуренткой. Сериал изобилует пикантными сценами и захватывающими интригами, обнажая нравы лондонского высшего общества.

Куртизанки

Добавим в подборку немного литературы и безумия! Биография знаменитой американской поэтессы Эмили Дикинсон представлена в этом сериале максимально смело, фантасмагорично и неожиданно – в соответствии со стилем ее творчества. На дворе царит XIX век, и женщины еще не имеют права на свободное самовыражение. И все же юная Эмили растет бунтаркой, притом очень талантливой. Несоответствие фантазий и реальности приводит ее к созданию собственного мира – с модником-Смертью, разъезжающим на золотой карете, дьявольскими балами и невозможными романами. Несмотря на то что атмосфера того времени щедро разбавлена бодрым современным саундтреком и постмодернистскими отсылками, сериалу точно нельзя отказать в зрелищности и красоте!

Дикинсон

Этот свежий проект HBO с самого своего появления на свет был обречен на сравнение с «Бриджертонами». Сериалы вышли практически в одно время на конкурирующих платформах и затронули одни и те же темы – первого представления в обществе юных дебютанток, конфликта поколений и непростых отношений в среде аристократов. Однако между ними есть и существенные различия. Действие «Позолоченного века» разворачивается в Америке в конце XIX столетия, когда многолетние устои рушатся, а быстро разбогатевшие нувориши пытаются сравняться по статусу со старой аристократией. Итог – непозволительно дорогие интерьеры и шикарные наряды, сияющие лживыми улыбками дамы и, конечно, змеиный клубок сплетен и интриг.

Позолоченный век

А этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто ценит не только впечатляющие костюмы и погружение в былые эпохи, но и качественное фэнтези. Военная медсестра Клэр Рэндалл переносится из Великобритании времен Второй мировой в Шотландию 1743 года. Ей предстоит выжить в совершенно незнакомом для нее мире, войти в один из знаменитых шотландских кланов, пережить незапланированное второе замужество и восстание якобитов. «Чужестранка» – это то, что нужно для отдыха от скучной реальности. В меру переживательно, в меру исторично и очень красиво!

Чужестранка

Как обойтись в этом списке без истинной классики жанра? Целая английская династия, окутанная тайной, роскошью и пороком, – разумеется, создатели сериалов не могли пройти мимо такого щедрого материала. Проект включает в себя все, за что зрители так любят костюмированные исторические драмы: тайная жизнь величайших государственных деятелей, порочные и запретные связи, процветание и разорение, мудрость и деспотия. «Тюдоры» поглощают с головой и на четыре сезона уносят в разгар блистательного и опасного XVI века.

Тюдоры

Ярмарка тщеславия (2018)

Впечатляющая современная экранизация величайшего романа Уильяма Теккерея об эпохе Наполеоновских войн. Безродная сирота Ребекка Шарп готова пойти на все, чтобы выбраться из нищеты и стать частью высшего света. Она использует свою красоту, таланты и обаяние, чтобы манипулировать мужчинами, запугивать женщин и обходить конкуренток. Разумеется, на экране путь Бекки выстлан шикарными нарядами, будоражащими кровь романами и зрелищными проездами камеры. Поклонникам «Королевы Шарлотты» просмотр обязателен!

Ярмарка тщеславия

Виктория (2016 – 2019)

Завершим подборку еще одной достойной историей о великой правительнице. Сюжет разворачивается в 1837 году, когда юная Виктория только восходит на английский престол. Зрителей ждет захватывающий путь героини от нелепого и капризного подростка до настоящей королевы, супруги принца Альберта и любимицы народа. Обстановка Букингемского дворца и Вестминстера, реалистично воссозданные костюмы, неожиданно и свежо обыгранные исторические события и, конечно, непростая судьба сильной женщины – скучать точно не придется ни минуты!