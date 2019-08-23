Шахматист, 2019

Сюжет фильма “Шахматист” основан на реальной истории. Прообразом Сильвана Шарпентьера, которого сыграл Депардье, стал французский тренер Ксавье Пармантье, который в 2014 году в соавторстве с Софи Ле Калленнек выпустил биографическую книгу “Un roi clandestin” (дословно – “Тайный король”), посвященную истории Фахима и переведенную на множество языков. У мальчика также есть реальный прототип – Фахим Мохаммад, родившийся в 2000 году в Бангладеше. В 2012 году Мохаммад стал чемпионом страны по шахматам в категории до 12 лет, а в 2016 году вошел в список 150 лучших игроков мира в категории до 16 лет.

Картина посвящена памяти Ксавье Пармантье, который ушел из жизни в 2016 году после продолжительной борьбы с раком головного и спинного мозга. До последнего дня гроссмейстер учил шахматам детей, зачастую делая это бесплатно.

Многие шахматисты, в том числе Сергей Шипов и Евгений Егоров, высоко отозвались об отсутствии технических ошибок и ляпов в фильме.

По одной из версий, бумаги юного шахматиста Фахима попали в канцелярию правительства Франции незадолго до президентских выборов, в которых участвовали Саркози и Олланд. В канун решающего дня премьер-министр Франсуа Фийон и его коллеги решили просмотреть документы Мохаммада, поскольку не знали, смогут ли они вернуться в свои кабинеты после выборов.

Мировая премьера фильма состоялась 16 октября 2019 года, а на российские экраны “Шахматист” вышел 23 января 2020 года. Сборы картины в России составили 15 041 290 рублей, в мире – 2 057 204 долларов.

Сценарий по книге Пармантье режиссер Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль написал в соавторстве с Тибо Ванхюлле и Филиппом Эльно. С Эльно Мартен-Лаваль ранее работал над своей комедией “Безумные преподы”.

Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль известен в первую очередь благодаря своей актерской карьере. К 2019 году он снялся почти в пяти десятках картин, включая “Девушку на мосту” (1999) и “Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра” (2002). В своем фильме “Шахматист” Мартен-Лаваль исполнил роль Перони.

Оригинальное название фильма – “Фахим”.

Проект был анонсирован в апреле 2018 года. Съемки стартовали тремя месяцами позже, в августе, и проходили в Париже и регионе Иль-де-Франс, в частности в коммунах Сюрене, Обервилье и Сен-Уан-сюр-Сен.

Фильм стал кинодебютом для Ассада Ахмеда.