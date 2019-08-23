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Шахматист Шахматист
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Fahim

Шахматист, 2019

2019 / Франция
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Реальная история о выдающемся мальчике-шахматисте из Бангладеша
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Фахим Мохаммад – начинающий талантливый шахматист – бежит из Бангладеша вместе с отцом, которого на родине записывают в диссиденты. Герои ищут политическое убежище во Франции, но получить вид на жительство в Париже оказывается совсем непросто.

В это же время восьмилетний Фахим поступает в секцию одного из лучших французских тренеров по шахматам – престарелого гроссмейстера по имени Сильван Шарпентьер. Резкий и ворчливый Сильван оказывается далек от образа идеального учителя, которого представлял себе Фахим, однако постепенно герои проникаются друг к другу симпатией.

По мере приближения шахматного чемпионата Франции дела у семейства Мохаммад идут все хуже, и единственное, что поможет Фахиму и его отцу остаться в стране – это титул чемпиона по шахматам среди юниоров.

Биографическую трагикомедию “Шахматист” поставил Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, режиссер дилогии “Безумные преподы”. В качестве дуэта юного Фахима и умудренного опытом учителя Сильвана выступили Ассад Ахмед и Жерар Депардье. Также в картине сыграла Изабель Нанти, которую зритель может помнить по фильмам “Амели” и “Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра”.

Сюжет фильма “Шахматист” основан на реальной истории. Прообразом Сильвана Шарпентьера, которого сыграл Депардье, стал французский тренер Ксавье Пармантье, который в 2014 году в соавторстве с Софи Ле Калленнек выпустил биографическую книгу “Un roi clandestin” (дословно – “Тайный король”), посвященную истории Фахима и переведенную на множество языков. У мальчика также есть реальный прототип – Фахим Мохаммад, родившийся в 2000 году в Бангладеше. В 2012 году Мохаммад стал чемпионом страны по шахматам в категории до 12 лет, а в 2016 году вошел в список 150 лучших игроков мира в категории до 16 лет.

Картина посвящена памяти Ксавье Пармантье, который ушел из жизни в 2016 году после продолжительной борьбы с раком головного и спинного мозга. До последнего дня гроссмейстер учил шахматам детей, зачастую делая это бесплатно.

Многие шахматисты, в том числе Сергей Шипов и Евгений Егоров, высоко отозвались об отсутствии технических ошибок и ляпов в фильме.

По одной из версий, бумаги юного шахматиста Фахима попали в канцелярию правительства Франции незадолго до президентских выборов, в которых участвовали Саркози и Олланд. В канун решающего дня премьер-министр Франсуа Фийон и его коллеги решили просмотреть документы Мохаммада, поскольку не знали, смогут ли они вернуться в свои кабинеты после выборов.

Мировая премьера фильма состоялась 16 октября 2019 года, а на российские экраны “Шахматист” вышел 23 января 2020 года. Сборы картины в России составили 15 041 290 рублей, в мире – 2 057 204 долларов.

Сценарий по книге Пармантье режиссер Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль написал в соавторстве с Тибо Ванхюлле и Филиппом Эльно. С Эльно Мартен-Лаваль ранее работал над своей комедией “Безумные преподы”.

Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль известен в первую очередь благодаря своей актерской карьере. К 2019 году он снялся почти в пяти десятках картин, включая “Девушку на мосту” (1999) и “Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра” (2002). В своем фильме “Шахматист” Мартен-Лаваль исполнил роль Перони.

Оригинальное название фильма – “Фахим”.

Проект был анонсирован в апреле 2018 года. Съемки стартовали тремя месяцами позже, в августе, и проходили в Париже и регионе Иль-де-Франс, в частности в коммунах Сюрене, Обервилье и Сен-Уан-сюр-Сен.

Фильм стал кинодебютом для Ассада Ахмеда.

Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильваном, одним из выдающихся гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает невероятную историю бангладешца Фахима Мохаммада, который в 8-летнем возрасте вместе с отцом переехал во Францию, где в 2012г. стал чемпионом страны по шахматам среди детей до 12 лет, а к 2016г. вошел в топ-150 игроков мира до 16 лет.

7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 января 2020
Премьера онлайн 26 мая 2020
Премьера в мире 23 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Изабель Нанти
Изабель Нанти
Ассад Ахмед
Ассад Ахмед
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Постер фильма Шахматист 2 постера
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Наша рецензия
Фахим — молодой и гениальный шахматист. Он уже выиграл все местные соревнования в Бангладеш и мечтает встретить настоящего гроссмейстера, чтобы обучиться всем тонкостям игры. Из-за недавних протестов в столице, участником которых был его отец, семья боится за собственную жизнь и благополучие. Единственный выход — бежать из страны, отправившись в Европу за лучшей жизнью и недостижимой на родине свободой. Первыми членами семьи, бегущими из Бангладеш во Францию, становятся Фахим и его…
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Mikhail Kokin 25 января 2020, 07:40
Очень хорошее , душевное кино!
saulkin74 3 февраля 2020, 15:29
Отличный фильм!
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16 голосов
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