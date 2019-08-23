Шахматист, 2019

Фахим Мохаммад – начинающий талантливый шахматист – бежит из Бангладеша вместе с отцом, которого на родине записывают в диссиденты. Герои ищут политическое убежище во Франции, но получить вид на жительство в Париже оказывается совсем непросто.
В это же время восьмилетний Фахим поступает в секцию одного из лучших французских тренеров по шахматам – престарелого гроссмейстера по имени Сильван Шарпентьер. Резкий и ворчливый Сильван оказывается далек от образа идеального учителя, которого представлял себе Фахим, однако постепенно герои проникаются друг к другу симпатией.
По мере приближения шахматного чемпионата Франции дела у семейства Мохаммад идут все хуже, и единственное, что поможет Фахиму и его отцу остаться в стране – это титул чемпиона по шахматам среди юниоров.
Биографическую трагикомедию “Шахматист” поставил Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, режиссер дилогии “Безумные преподы”. В качестве дуэта юного Фахима и умудренного опытом учителя Сильвана выступили Ассад Ахмед и Жерар Депардье. Также в картине сыграла Изабель Нанти, которую зритель может помнить по фильмам “Амели” и “Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра”.
Сюжет фильма “Шахматист” основан на реальной истории. Прообразом Сильвана Шарпентьера, которого сыграл Депардье, стал французский тренер Ксавье Пармантье, который в 2014 году в соавторстве с Софи Ле Калленнек выпустил биографическую книгу “Un roi clandestin” (дословно – “Тайный король”), посвященную истории Фахима и переведенную на множество языков. У мальчика также есть реальный прототип – Фахим Мохаммад, родившийся в 2000 году в Бангладеше. В 2012 году Мохаммад стал чемпионом страны по шахматам в категории до 12 лет, а в 2016 году вошел в список 150 лучших игроков мира в категории до 16 лет.
Картина посвящена памяти Ксавье Пармантье, который ушел из жизни в 2016 году после продолжительной борьбы с раком головного и спинного мозга. До последнего дня гроссмейстер учил шахматам детей, зачастую делая это бесплатно.
Многие шахматисты, в том числе Сергей Шипов и Евгений Егоров, высоко отозвались об отсутствии технических ошибок и ляпов в фильме.
По одной из версий, бумаги юного шахматиста Фахима попали в канцелярию правительства Франции незадолго до президентских выборов, в которых участвовали Саркози и Олланд. В канун решающего дня премьер-министр Франсуа Фийон и его коллеги решили просмотреть документы Мохаммада, поскольку не знали, смогут ли они вернуться в свои кабинеты после выборов.
Мировая премьера фильма состоялась 16 октября 2019 года, а на российские экраны “Шахматист” вышел 23 января 2020 года. Сборы картины в России составили 15 041 290 рублей, в мире – 2 057 204 долларов.
Сценарий по книге Пармантье режиссер Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль написал в соавторстве с Тибо Ванхюлле и Филиппом Эльно. С Эльно Мартен-Лаваль ранее работал над своей комедией “Безумные преподы”.
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль известен в первую очередь благодаря своей актерской карьере. К 2019 году он снялся почти в пяти десятках картин, включая “Девушку на мосту” (1999) и “Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра” (2002). В своем фильме “Шахматист” Мартен-Лаваль исполнил роль Перони.
Оригинальное название фильма – “Фахим”.
Проект был анонсирован в апреле 2018 года. Съемки стартовали тремя месяцами позже, в августе, и проходили в Париже и регионе Иль-де-Франс, в частности в коммунах Сюрене, Обервилье и Сен-Уан-сюр-Сен.
Фильм стал кинодебютом для Ассада Ахмеда.
Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильваном, одним из выдающихся гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает невероятную историю бангладешца Фахима Мохаммада, который в 8-летнем возрасте вместе с отцом переехал во Францию, где в 2012г. стал чемпионом страны по шахматам среди детей до 12 лет, а к 2016г. вошел в топ-150 игроков мира до 16 лет.