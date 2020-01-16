Крестная мама, 2020

Умная и находчивая переводчица активно сотрудничает с полицией, пока в один прекрасный день не узнает о перевозке крупной партии наркотиков. Решив уйти на ту сторону закона, она превращается в Наркомаму — хитрую и обаятельную злодейку, за которой охотится вся полиция страны.

Режиссер криминальной комедии «Наркомама» — француз Жан-Поль Саломе, снявший приключенческий «Арсен Люпен» и детективную драму «Я изображаю труп». Одним из исполнительных продюсеров фильма выступила Кристина Ларсен («Ив Сен Лоран: Сумасшедшая любовь”). Главную роль в «Наркомаме» исполнила известная французская актриса Изабель Юппер, лауреат множества кинематографических наград, в том числе «Сезара» и «Золотого глобуса». Ее экранным партнером стал Ипполит Жирардо, известный по картинам «Париж, я люблю тебя» и «Модильяни».

Главная героиня фильма — 50-летняя вдова Пейшенс Портфе, которая подрабатывает переводчиком с французского на арабский и наоборот. Пейшенс в том числе помогает полиции, которая выслеживает наркопоставки с Ближнего Востока. На плечах женщины остаются не только две взрослые дочери, но и мать, неспособная сама о себе позаботиться. В какой-то момент Пейшенс понимает, что больше не может перебиваться на зарплату переводчицы. В один прекрасный день героиня узнает, что сиделка ее матери оказывается связана с наркодилерами. Отправив банду в лапы полиции, Пейшенс решает самостоятельно сбыть нелегальный товар.