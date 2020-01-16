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Крестная мама Крестная мама
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La Daronne

Крестная мама, 2020

2020 / Франция
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Талантливая переводчица переходит на другую сторону закона и становится влиятельной наркомамой.
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Умная и находчивая переводчица активно сотрудничает с полицией, пока в один прекрасный день не узнает о перевозке крупной партии наркотиков. Решив уйти на ту сторону закона, она превращается в Наркомаму — хитрую и обаятельную злодейку, за которой охотится вся полиция страны.

Режиссер криминальной комедии «Наркомама» — француз Жан-Поль Саломе, снявший приключенческий «Арсен Люпен» и детективную драму «Я изображаю труп». Одним из исполнительных продюсеров фильма выступила Кристина Ларсен («Ив Сен Лоран: Сумасшедшая любовь”). Главную роль в «Наркомаме» исполнила известная французская актриса Изабель Юппер, лауреат множества кинематографических наград, в том числе «Сезара» и «Золотого глобуса». Ее экранным партнером стал Ипполит Жирардо, известный по картинам «Париж, я люблю тебя» и «Модильяни».

Главная героиня фильма — 50-летняя вдова Пейшенс Портфе, которая подрабатывает переводчиком с французского на арабский и наоборот. Пейшенс в том числе помогает полиции, которая выслеживает наркопоставки с Ближнего Востока. На плечах женщины остаются не только две взрослые дочери, но и мать, неспособная сама о себе позаботиться. В какой-то момент Пейшенс понимает, что больше не может перебиваться на зарплату переводчицы. В один прекрасный день героиня узнает, что сиделка ее матери оказывается связана с наркодилерами. Отправив банду в лапы полиции, Пейшенс решает самостоятельно сбыть нелегальный товар.

 

Бюджет фильма «Наркомама» составил 5,8 миллиона евро.

Сюжет вдохновлен одноименным романом писательницы Ханнелор Кайре. В 2017 году этот роман был удостоен Европейской премии триллеров и Гран-при за полицейскую литературу.

Премьера фильма состоялась 16 января 2020 года на Международном фестивале комедийных фильмов Альп-Д-Юэз.

Изначально премьера должна была состояться 25 марта 2020 года, но прокат картины был отложен из-за эпидемии коронавируса.

За первую неделю проката «Наркомаму» посмотрели более 20 тысяч зрителей.

Дистрибьютором картины во Франции выступила компания The Pact.

Талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 5 ноября 2020
Премьера в мире 16 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Жан-Поль Саломе
Жан-Поль Саломе
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Лилиан Ровер
Лилиан Ровер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крестная мама 5 постеров
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Наша рецензия
Пэтьенс (Изабель Юппер) трудится переводчицей, в ее обязанности входят полицейские рейды по отлову мигрантов, прослушка и допросы. Стычки и агрессия смущают женщину, но свое дело она знает. Работа бывает разной, а оплачивать тяготы в жизни чем-то нужно. Ее тяжелобольная мать постепенно теряет рассудок и находится на содержании в респектабельном доме престарелых. Это обходится дорого, и уже в следующем месяце пациентку грозятся перевести в значительно более бюджетное место. Начальник Пэтьенс,…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Крестная мама» Уже 29 октября на больших экранах нашей страны стартует французская комедия «Крестная мама».
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26 октября 2020 12:02
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