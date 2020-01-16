Крестная мама, 2020

Умная и находчивая переводчица активно сотрудничает с полицией, пока в один прекрасный день не узнает о перевозке крупной партии наркотиков. Решив уйти на ту сторону закона, она превращается в Наркомаму — хитрую и обаятельную злодейку, за которой охотится вся полиция страны.
Режиссер криминальной комедии «Наркомама» — француз Жан-Поль Саломе, снявший приключенческий «Арсен Люпен» и детективную драму «Я изображаю труп». Одним из исполнительных продюсеров фильма выступила Кристина Ларсен («Ив Сен Лоран: Сумасшедшая любовь”). Главную роль в «Наркомаме» исполнила известная французская актриса Изабель Юппер, лауреат множества кинематографических наград, в том числе «Сезара» и «Золотого глобуса». Ее экранным партнером стал Ипполит Жирардо, известный по картинам «Париж, я люблю тебя» и «Модильяни».
Главная героиня фильма — 50-летняя вдова Пейшенс Портфе, которая подрабатывает переводчиком с французского на арабский и наоборот. Пейшенс в том числе помогает полиции, которая выслеживает наркопоставки с Ближнего Востока. На плечах женщины остаются не только две взрослые дочери, но и мать, неспособная сама о себе позаботиться. В какой-то момент Пейшенс понимает, что больше не может перебиваться на зарплату переводчицы. В один прекрасный день героиня узнает, что сиделка ее матери оказывается связана с наркодилерами. Отправив банду в лапы полиции, Пейшенс решает самостоятельно сбыть нелегальный товар.
Бюджет фильма «Наркомама» составил 5,8 миллиона евро.
Сюжет вдохновлен одноименным романом писательницы Ханнелор Кайре. В 2017 году этот роман был удостоен Европейской премии триллеров и Гран-при за полицейскую литературу.
Премьера фильма состоялась 16 января 2020 года на Международном фестивале комедийных фильмов Альп-Д-Юэз.
Изначально премьера должна была состояться 25 марта 2020 года, но прокат картины был отложен из-за эпидемии коронавируса.
За первую неделю проката «Наркомаму» посмотрели более 20 тысяч зрителей.
Дистрибьютором картины во Франции выступила компания The Pact.
Талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.