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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Семейный

Рейтинг сериалов в жанре семейный

Симпсоны
1 Симпсоны
комедия, семейный 1989, США
9.1
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Аббатство Даунтон
2 Аббатство Даунтон
драма, семейный, мелодрама 2010, Великобритания
9.1
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Детство Шелдона
3 Детство Шелдона
комедия, семейный 2017, США
8.9
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Энн
4 Энн
драма, семейный, исторический 2017, Канада
8.8
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Бывает и хуже
5 Бывает и хуже
комедия, семейный 2009, США
8.6
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Нетипичный
6 Нетипичный
драма, комедия, семейный 2017, США
8.5
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Гриффины
7 Гриффины
комедия, семейный 1999, США
8.3
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Годы
8 Годы
драма, семейный 2019, Великобритания
8.2
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Плохая судья
9 Плохая судья
комедия, семейный 2014, США
8.1
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Йеллоустоун
10 Йеллоустоун
драма, семейный, вестерн 2018, США
7.9
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Последний настоящий мужчина
11 Последний настоящий мужчина
комедия, семейный 2011, США
7.9
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Истории Райли
12 Истории Райли
драма, комедия, семейный 2014, США
7.8
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Американская семейка
13 Американская семейка
комедия, семейный 2009, США
7.7
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Майк и Молли
14 Майк и Молли
комедия, семейный 2010, США
7.7
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Голдберги
15 Голдберги
комедия, семейный 2013, США
7.6
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В ожидании солнца
16 В ожидании солнца
драма, семейный 2013, Турция
7.5
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Альф
17 Альф
комедия, семейный, фантастика 1986, США
7.5
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И повсюду тлеют пожары
18 И повсюду тлеют пожары
драма, семейный 2020, США
7.5
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Мистер Бин
19 Мистер Бин
комедия, семейный 1990, Великобритания
7.3
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Наследники
20 Наследники
драма, семейный 2018, США
7.0
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Лемони Сникет: 33 несчастья
21 Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы 2017, США
7.0
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Королевство
22 Королевство
драма, семейный, спорт 2014, США
6.9
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Американский папаша
23 Американский папаша
комедия, семейный 2005, США
6.8
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Алекс Райдер
24 Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный 2020, США
6.8
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Династия
25 Династия
драма, семейный, мелодрама 2017, США
6.6
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Все к лучшему
26 Все к лучшему
драма, комедия, семейный 2016, США
6.6
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Дарреллы
27 Дарреллы
драма, комедия, семейный 2016, Великобритания
6.6
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Закусочная Боба
28 Закусочная Боба
комедия, семейный 2011, США
6.5
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Мой сын — супергерой
29 Мой сын — супергерой
драма, семейный, фантастика 2019, США
6.5
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Соседство
30 Соседство
комедия, семейный 2018, США
6.3
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Приятные хлопоты
31 Приятные хлопоты
драма, семейный 2019, США
6.3
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Родители года
32 Родители года
драма, комедия, семейный 2020, США
6.3
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Драконы и всадники Олуха
33 Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.5
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Здесь и сейчас
34 Здесь и сейчас
драма, семейный 2018, США
5.2
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