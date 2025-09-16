Сениха Пашазаде — сорокалетняя женщина, которая с детства жила без тепла и заботы родителей: всё внимание семьи доставалось её брату Халиту. После смерти отца именно он возглавил клан и на протяжении многих лет не позволял сестре построить собственную жизнь, удерживая её рядом. Но после его свадьбы в жизни Сенихи наступает переломный момент — усталая от обид и одиночества, она решает впервые взять судьбу в свои руки. Этот шаг обернётся тяжелыми последствиями для всей семьи, а главным пострадавшим станет сам Халит, ведь Сениха намерена обернуть его слабость к женщинам в орудие для достижения собственных целей.