Постер сериала Зависть
1 постер
Киноафиша Сериалы Зависть

Зависть (2025 - …)

Kıskanmak 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 6 часов 30 минут

О чем сериал

Сениха Пашазаде — сорокалетняя женщина, которая с детства жила без тепла и заботы родителей: всё внимание семьи доставалось её брату Халиту. После смерти отца именно он возглавил клан и на протяжении многих лет не позволял сестре построить собственную жизнь, удерживая её рядом. Но после его свадьбы в жизни Сенихи наступает переломный момент — усталая от обид и одиночества, она решает впервые взять судьбу в свои руки. Этот шаг обернётся тяжелыми последствиями для всей семьи, а главным пострадавшим станет сам Халит, ведь Сениха намерена обернуть его слабость к женщинам в орудие для достижения собственных целей.

В ролях
Мехмет Гюнсюр
Берил Позам
Хафсанур Санджактутан
Özgü Namal
Selahattin Paşalı
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Зависть»

2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2025
3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Зависть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 3 эпизода
 
