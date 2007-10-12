Джерри и Тереза – родители троих подростков, которые ходят в школу, влюбляются, проказничают. Однако от сверстников их отличает довольно значительная деталь: Алекс, Джастин и Макс - волшебники. Повернуть время вспять и научиться водить ковер-самолет – эти задачи по плечу не каждому тинейджеру. Алекс из-за неумелого использования магии постоянно попадает в курьезные ситуации, а её старший брат Джастин, наоборот, усердно учит законы волшебства. Макс, самый младший в семье Руссо, не считает нужным слишком утруждать себя зубрёжкой заклинаний. Пожалуй, даже с такими необычными способностями семья могла бы жить спокойно, если бы не одна деталь. По достижении 18 лет только одному из детей будет позволено сохранить свои волшебные способности.