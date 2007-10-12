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Постер сериала Волшебники из Вэйверли Плэйс
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Киноафиша Сериалы Волшебники из Вэйверли Плэйс

Волшебники из Вэйверли Плэйс (2007 - 2012)

Wizards of Waverly Place 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney Channel
Продолжительность сериала 38 часов 52 минуты

О чем сериал

Джерри и Тереза – родители троих подростков, которые ходят в школу, влюбляются, проказничают. Однако от сверстников их отличает довольно значительная деталь: Алекс, Джастин и Макс - волшебники. Повернуть время вспять и научиться водить ковер-самолет – эти задачи по плечу не каждому тинейджеру. Алекс из-за неумелого использования магии постоянно попадает в курьезные ситуации, а её старший брат Джастин, наоборот, усердно учит законы волшебства. Макс, самый младший в семье Руссо, не считает нужным слишком утруждать себя зубрёжкой заклинаний. Пожалуй, даже с такими необычными способностями семья могла бы жить спокойно, если бы не одна деталь. По достижении 18 лет только одному из детей будет позволено сохранить свои волшебные способности.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Todd J. Greenwald
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Селена Гомес
Селена Гомес Alex Russo
Джейк Т. Остин Max Russo
Дженнифер Стоун Harper Finkle
Дэвид Генри Justin Russo
Мария Каналс-Баррера Theresa Russo
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Сезоны
Волшебники из Вэйверли Плэйс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 21 эпизод
 
Волшебники из Вэйверли Плэйс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 30 эпизодов
 
Волшебники из Вэйверли Плэйс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 28 эпизодов
 
Волшебники из Вэйверли Плэйс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 27 эпизодов
 
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