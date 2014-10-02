Американский комедийный сериал «Плохая судья» – это история о жизни судьи американского штата Калифорния Ребекки Райт. Она использует весьма нетипичные методы в своей работе, да и ее частную жизнь нельзя назвать соответствующей общепринятым нормам. Во время судебных слушаний Ребекке оказывают содействие судебный пристав и ее приятель Тедвард, а также судья с многолетним стажем Эрнандес. Ребекка находится в постоянных сексуальных отношениях с судебным психологом по имени Гэри Боид. Но он – не единственный ее бойфренд...