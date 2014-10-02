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Постер к сериалу Плохая судья
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 5.9
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1 постер
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 5.9
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Киноафиша Сериалы Плохая судья
Плохая судья (2014 - 2015) Bad Judge
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 6 часов 30 минут
О чем сериал

Американский комедийный сериал «Плохая судья» – это история о жизни судьи американского штата Калифорния Ребекки Райт. Она использует весьма нетипичные методы в своей работе, да и ее частную жизнь нельзя назвать соответствующей общепринятым нормам. Во время судебных слушаний Ребекке оказывают содействие судебный пристав и ее приятель Тедвард, а также судья с многолетним стажем Эрнандес. Ребекка находится в постоянных сексуальных отношениях с судебным психологом по имени Гэри Боид. Но он – не единственный ее бойфренд...

В ролях Персонажи
Автор идеи
Энн Хеч
Энн Хеч
Chad Kultgen
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кейт Уолш
Кейт Уолш Rebecca Wright
Мигель Сандовал
Мигель Сандовал Judge Hector Hernandez
Райан Хансен
Райан Хансен Gary Boyd
Джон Дьюси
Джон Дьюси Tom Barlow
Tone Bell Tedward Mulray
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Плохая судья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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