Отправляемся в конец первой половины двадцатого века. Война завершилась два года назад. В центре внимания оказывается парижский дом мод, который пытается восстановиться после унизительной фашистской оккупации. Теперь Франция решила тоже завоевать мир, но не насильственным способом, а путем красоты и обаяния. Мало кто может думать в такие годы о дизайне и моде, однако французские модельеры и красивые девушки готовы показать всему миру, что, несмотря на все беды и страдания, в мире все еще есть место для настоящей природной красоты, которую никакая война не сможет нарушить и уничтожить.