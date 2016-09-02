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Постер сериала Коллекция
Постер сериала Коллекция
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Коллекция

Коллекция (2016 - 2016)

The Collection 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Отправляемся в конец первой половины двадцатого века. Война завершилась два года назад. В центре внимания оказывается парижский дом мод, который пытается восстановиться после унизительной фашистской оккупации. Теперь Франция решила тоже завоевать мир, но не насильственным способом, а путем красоты и обаяния. Мало кто может думать в такие годы о дизайне и моде, однако французские модельеры и красивые девушки готовы показать всему миру, что, несмотря на все беды и страдания, в мире все еще есть место для настоящей природной красоты, которую никакая война не сможет нарушить и уничтожить.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Оливер Голдстик
Оливер Голдстик
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ричард Койл
Ричард Койл Paul Sabine
Фрэнсис де ла Тур
Фрэнсис де ла Тур Yvette Sabine
Том Райли
Том Райли Claude Sabine
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер Helen Sabine
Ирен Жакоб
Ирен Жакоб Marianne
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

5.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Сезоны
Коллекция - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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