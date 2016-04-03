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Постер к сериалу Дарреллы
Постер к сериалу Дарреллы
Постер к сериалу Дарреллы
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 8.2
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3 постера
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Дарреллы
Дарреллы (2016 - 2019) The Durrells
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

«Дарреллы» — многосерийная британская драма, производством которой занимался телеканал ITV. В основу сюжета легла одноименная серия книг. Действие разворачивается в середине тридцатых годов прошлого века, когда глава семейства Луиза Даррелл неожиданно объявляет о том, что она и ее четверо отпрысков отправляются жить на греческий остров. После смерти супруга Луизы семья начала испытывать острые финансовые проблемы, и переезд, по сути, должен их как-то разрешить. Однако жизнь на Корфу оказывается не такой простой и легкой, а местные жители далеко не сразу принимают семью британцев.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кили Хоуз
Кили Хоуз Louisa Durrell
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор Lawrence "Larry" Durrell
Анна Савва
Анна Савва
Майло Паркер
Майло Паркер Gerald "Gerry" Durrell
Дэйзи Уотерстоун
Дэйзи Уотерстоун Margo Durrell
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дарреллы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Дарреллы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 6 эпизодов
 
Дарреллы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 8 эпизодов
 
Дарреллы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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