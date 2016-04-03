«Дарреллы» — многосерийная британская драма, производством которой занимался телеканал ITV. В основу сюжета легла одноименная серия книг. Действие разворачивается в середине тридцатых годов прошлого века, когда глава семейства Луиза Даррелл неожиданно объявляет о том, что она и ее четверо отпрысков отправляются жить на греческий остров. После смерти супруга Луизы семья начала испытывать острые финансовые проблемы, и переезд, по сути, должен их как-то разрешить. Однако жизнь на Корфу оказывается не такой простой и легкой, а местные жители далеко не сразу принимают семью британцев.