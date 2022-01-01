«Альф» — американское комедийное шоу, выходящее на телеэкранах в конце восьмидесятых годов. Со временем шоу приобрело статус культового. Главный герой «Альфа» — пушистый пришелец с планеты Мелмак, который вынужден отправиться на Землю после того, как на его родине происходит мощный катаклизм. Волею случая космическое судно инопланетянина приземляется прямо на гараж семейства Таннер. Хозяин дома Вилли дает инопланетному гостю имя Альф и разрешает ему остаться в доме, пока тот занят починкой транспорта. По ходу развития событий Альф становится полноценным Таннером: он искренне привязывается к Вилли, его супруге Кэйт, а также их детям — старшекласснице Линн и младшему Брайану.