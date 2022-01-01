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Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Постер к сериалу Альф
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
13 постеров
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Альф
Альф (1986 - 1990) ALF 0+
Год выпуска 1986
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 51 час 0 минут
О чем сериал

«Альф» — американское комедийное шоу, выходящее на телеэкранах в конце восьмидесятых годов. Со временем шоу приобрело статус культового. Главный герой «Альфа» — пушистый пришелец с планеты Мелмак, который вынужден отправиться на Землю после того, как на его родине происходит мощный катаклизм. Волею случая космическое судно инопланетянина приземляется прямо на гараж семейства Таннер. Хозяин дома Вилли дает инопланетному гостю имя Альф и разрешает ему остаться в доме, пока тот занят починкой транспорта. По ходу развития событий Альф становится полноценным Таннером: он искренне привязывается к Вилли, его супруге Кэйт, а также их детям — старшекласснице Линн и младшему Брайану.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Tom Patchett
Пол Фаско
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Макс Райт
Макс Райт William Tanner
Энн Мира
Энн Мира
Пол Фаско ALF
Энн Шедин
Энн Шедин Kate Tanner
Андреа Элсон
Андреа Элсон Lynn Tanner
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Альф - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1986, 26 эпизодов
 
Альф - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1987, 26 эпизодов
 
Альф - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1988, 26 эпизодов
 
Альф - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1989, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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