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Постер сериала Мик
Постер сериала Мик
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Мик

Мик (2017 - 2018)

The Mick 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 18 часов 30 минут

О чем сериал

«Мик» — многосерийное юмористическое шоу, повествующее о жизни молодой женщины по имени Маккензи, или, как ее все называют, Мик. В самом начале истории героиня отправляется в гости к своей сестре Памеле, живущей в богатом доме в Гринвиче. В этот момент Памелу и ее супруга арестовывает наряд агентов внутренней безопасности, обвиняя их в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В итоге сестра просит Мик присмотреть за ее детьми, пока она будет отбывать наказание в тюрьме. Героиня соглашается, но потом узнает, что Памела с мужем сбежала за границу, оставив ее со своими отпрысками.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Dave Chernin
John Chernin
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карла Хименес
Карла Хименес Alba Maldonado
София Блэк-Д’Элиа
София Блэк-Д’Элиа Sabrina Pemberton
Томас Барбаска
Томас Барбаска Chip Pemberton
Кэйтлин Олсон
Кэйтлин Олсон Mackenzie "Mickey" Molng
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Мик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 17 эпизодов
 
Мик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 20 эпизодов
 
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