«Мик» — многосерийное юмористическое шоу, повествующее о жизни молодой женщины по имени Маккензи, или, как ее все называют, Мик. В самом начале истории героиня отправляется в гости к своей сестре Памеле, живущей в богатом доме в Гринвиче. В этот момент Памелу и ее супруга арестовывает наряд агентов внутренней безопасности, обвиняя их в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В итоге сестра просит Мик присмотреть за ее детьми, пока она будет отбывать наказание в тюрьме. Героиня соглашается, но потом узнает, что Памела с мужем сбежала за границу, оставив ее со своими отпрысками.