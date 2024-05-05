Участниками нового экстремального телепроекта на канале СТС станут дети. Юным участникам шоу предстоит успешно пройти достаточно сложную полосу препятствий. Ребят поделят на три возрастные категории участников: 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет. Юные атлеты будут сражаться за приз в размере шесть миллионов рублей. Его поделят на троих победителей всех возрастных категорий. В суперфинале их ждет двойная вертикальная полоса препятствий. Кому первому удастся донести кольцо на пьедестал, тот и получит титул победителя.