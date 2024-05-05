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Постер телешоу Суперниндзя. Дети
1 постер
Киноафиша Сериалы Суперниндзя. Дети

Суперниндзя. Дети (2024 - …)

Supernindzya. Deti 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 40 часов 0 минут

О чем телешоу

Участниками нового экстремального телепроекта на канале СТС станут дети. Юным участникам шоу предстоит успешно пройти достаточно сложную полосу препятствий. Ребят поделят на три возрастные категории участников: 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет. Юные атлеты будут сражаться за приз в размере шесть миллионов рублей. Его поделят на троих победителей всех возрастных категорий. В суперфинале их ждет двойная вертикальная полоса препятствий. Кому первому удастся донести кольцо на пьедестал, тот и получит титул победителя.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

8.8
Оцените 12 голосов
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Сезоны
Суперниндзя. Дети - Сезон 1 Сезон 1
2024, 10 эпизодов
 
Суперниндзя. Дети - Сезон 2 Сезон 2
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
лидия бахарева (Бордан) 14 июля 2025, 06:56
Очень нравится передача, смотрела все выпуски, но последний выпуск разочаровал, мальчик который победил в средней группе, оставил такое впечатление ,… Читать дальше…
Катерина Катина 1 июня 2025, 19:02
Крутая программа ... но если честно, детей жалко. Планку ооочень сильно подняли, особенно жля малышей. Конечно с поражением они должны стать сильнее… Читать дальше…
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Кадры из телешоу
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