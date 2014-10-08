«Королевство» — многосерийная спортивная драма, рассказывающая о взлетах и падениях участников боев без правил. Действие разворачивается вокруг пары Алви и Лизы. Они вместе открыли тренажерный зал, который готовит будущих чемпионов по смешанным единоборствам. Однако дела у них идут не очень хорошо — вся надежда на старшего сына, из которого может выйти отличный боец. Младший также занимается в спортзале, но у него большие проблемы с наркотиками. Из-за своей пагубной привязанности парень сильно портит отношения с родственниками. Ситуация меняется, когда в Лос-Анджелес возвращается бывший парень Лизы Райан. Много лет назад он был легендой октагона, однако загубил свою карьеру из-за наркотиков. Алви хочет, чтобы Райан стал его новым тренером.