Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Королевство
Королевство (2014 - 2017) Kingdom 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Audience Network
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

«Королевство» — многосерийная спортивная драма, рассказывающая о взлетах и падениях участников боев без правил. Действие разворачивается вокруг пары Алви и Лизы. Они вместе открыли тренажерный зал, который готовит будущих чемпионов по смешанным единоборствам. Однако дела у них идут не очень хорошо — вся надежда на старшего сына, из которого может выйти отличный боец. Младший также занимается в спортзале, но у него большие проблемы с наркотиками. Из-за своей пагубной привязанности парень сильно портит отношения с родственниками. Ситуация меняется, когда в Лос-Анджелес возвращается бывший парень Лизы Райан. Много лет назад он был легендой октагона, однако загубил свою карьеру из-за наркотиков. Алви хочет, чтобы Райан стал его новым тренером.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Байрон Баласко
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джонатан Такер
Джонатан Такер Jay Kulina
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло Alvey Kulina
Джоанна Гоуинг Christina Kulina
Натали Мартинес
Натали Мартинес Alicia Mendez
Ник Джонас
Ник Джонас Nate Kulina
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Королевство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 20 эпизодов
 
Королевство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши