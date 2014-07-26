В 13 лет Генри Харт (Джеймс Норман) становится помощником крутого супергероя по имени Капитан Чел. Мальчик, естественно, не может никому рассказывать о своих головокружительных приключениях, а очень бы хотелось. Свои нелёгкие обязанности он вынужден совмещать с учёбой в школе. Капитан Чел (Купер Барнс) неуязвим. Он тренирует Генри, понимая, что иногда и помощнику приходится вступать в борьбу со злодеями. Как и всех супергероев, у Капитана Чела есть надёжное укрытие — Чел-пещера, расположенная под магазином «Чепуха».