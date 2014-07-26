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Постер сериала Опасный Генри
Постер сериала Опасный Генри
Постер сериала Опасный Генри
Постер сериала Опасный Генри
Постер сериала Опасный Генри
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
5 постеров
Киноафиша Сериалы Опасный Генри

Опасный Генри (2014 - 2020)

Henry Danger 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 44 часа 44 минуты

О чем сериал

В 13 лет Генри Харт (Джеймс Норман) становится помощником крутого супергероя по имени Капитан Чел. Мальчик, естественно, не может никому рассказывать о своих головокружительных приключениях, а очень бы хотелось. Свои нелёгкие обязанности он вынужден совмещать с учёбой в школе. Капитан Чел (Купер Барнс) неуязвим. Он тренирует Генри, понимая, что иногда и помощнику приходится вступать в борьбу со злодеями. Как и всех супергероев, у Капитана Чела есть надёжное укрытие — Чел-пещера, расположенная под магазином «Чепуха».
 

В ролях
В ролях
Элла Андерсон
Элла Андерсон
Келли Салливан
Джейс Норман
Риэль Даунс
Джеффри Н. Браун
Майкл Коэн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.2 IMDb
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Сезоны
Опасный Генри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 25 эпизодов
 
Опасный Генри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 18 эпизодов
 
Опасный Генри - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 19 эпизодов
 
Опасный Генри - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 17 эпизодов
 
Опасный Генри - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 43 эпизода
 
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