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Постер сериала Детство Шелдона
Постер сериала Детство Шелдона
Постер сериала Детство Шелдона
Постер сериала Детство Шелдона
Постер сериала Детство Шелдона
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Детство Шелдона

Детство Шелдона (2017 - 2024)

Young Sheldon 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 70 часов 30 минут

О чем сериал

«Детство Шелдона» — спин-офф популярного сериала «Теория большого взрыва» в жанре ситком. Сюжет строится вокруг детства Шелдона Купера — юного гения, который переходит в старшие классы школы в 9 лет, имеет туалетное расписание, любит считать налоги родителей и у него на все свой особенный взгляд. Взрослый Шелдон был одним из самых популярных и полюбившихся персонажей в «Теории большого взрыва», поэтому взгляд на становление его личности — это настоящий подарок фанатам. В роли маленького Шелдона выступил талантливый ребенок Иэн Армитидж, а мысли персонажа озвучивает сам Джим Парсонс, сыгравший взрослого Шелдона.

Детство Шелдона - трейлер седьмого сезона
Детство Шелдона  трейлер седьмого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Чак Лорри
Чак Лорри
Стивен Моларо
Стивен Моларо
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Монтана Джордан
Монтана Джордан George Cooper Jr.
Зои Перри
Зои Перри Mary Cooper
Реган Реворд
Реган Реворд Missy Cooper
Джим Парсонс
Джим Парсонс Sheldon
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.8
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Детство Шелдона - Сезон 1 Сезон 1
2017, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 2 Сезон 2
2018, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 21 эпизод
 
Детство Шелдона - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 18 эпизодов
 
Детство Шелдона - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 22 эпизода
 
Детство Шелдона - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2024, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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саундтрек сериал Детство Шелдона
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