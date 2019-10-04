Сериал «Мой сын – супергерой» рассказывает о жизни молодой матери-одиночки Николь Риз и ее необычайно одаренного ребенка. После смерти супруга женщина вынуждена сама воспитывать сына, обеспечивать ему достойное воспитание и образование. Но эта ноша неожиданно оказывается еще сложнее, чем можно было себе вообразить. У юного Диона обнаруживаются удивительные сверхспособности. Силой мысли он может поджигать и двигать предметы, а сам периодически становится невидимым. Николь необходимо сохранить тайну своего сына.