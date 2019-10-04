Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мой сын — супергерой
Постер к сериалу Мой сын — супергерой
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Мой сын — супергерой
Мой сын — супергерой (2019 - …) Raising Dion 12+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 13 часов 2 минуты
О чем сериал

Сериал «Мой сын – супергерой» рассказывает о жизни молодой матери-одиночки Николь Риз и ее необычайно одаренного ребенка. После смерти супруга женщина вынуждена сама воспитывать сына, обеспечивать ему достойное воспитание и образование. Но эта ноша неожиданно оказывается еще сложнее, чем можно было себе вообразить. У юного Диона обнаруживаются удивительные сверхспособности. Силой мысли он может поджигать и двигать предметы, а сам периодически становится невидимым. Николь необходимо сохранить тайну своего сына.

Мой сын — супергерой - трейлер второго сезона
Мой сын — супергерой
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Кэрол Барби
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер Pat Rollins
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Алиша Вейнрайт Nicole Warren
Jazmyn Simon Kat
Ja'Siah Young Dion Warren
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мой сын — супергерой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 9 эпизодов
 
Мой сын — супергерой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши