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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай Приключения

Рейтинг китайских фильмов в жанре приключения

Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
1 Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.8
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Жизнь Пи
2 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
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Отпетые напарники
3 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кунг-фу Панда 3
4 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Рок Дог
5 Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.6
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Планета зверей
6 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
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Седьмой сын
7 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Тайна печати дракона
8 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
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Падение Луны
9 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Ассасин. Битва миров
10 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
11 Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.8
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