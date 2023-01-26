Меню
Непослушная - трейлер
Дата публикации: 28 декабря 2022
Непослушная – Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла...
vv.rustamovich 26 января 2023, 10:02
Пародия на 50 оттенков, русская версия
26 января 2023, 10:02 Ответить
m.panarina48 29 января 2023, 18:47
Какой бред…ну зачем?!
29 января 2023, 18:47 Ответить
Сергей Галактионов 13 февраля 2023, 18:40
в ответ на сообщение m.panarina48 от 29 января 2023, 18:47
Да хорошо же, почему нет?
13 февраля 2023, 18:40 Ответить
Ирина Санкина(Степанчук) 14 февраля 2023, 15:01
Оценка
Ребят, ну фильм же не экшн, какое вау вы ждёте? Фильм зашёл , хорошо вдвоем с мужем посмотреть. Да пародия на 50 оттенков, не жестко, не затянуто
14 февраля 2023, 15:01 Ответить
Снежана Тюкова 15 февраля 2023, 00:07
Оценка
Весьма неплохой для русского фильма, полностью все взято из 50 оттенков серого.
15 февраля 2023, 00:07 Ответить
Диана Шефрукова 15 февраля 2023, 16:04
Оценка
Не понимаю от куда столько восторга. Хоть и на типаже 50 оттенков серого, но сюжет еще хуже… Актеры сыграли хорошо, но сама суть фильма не очень, вышли с кинотеатра с противными ощущениями. Никакой любви, только испорченность и мания денег….
15 февраля 2023, 16:04 Ответить
User 15 февраля 2023, 16:46
Оценка
Очень крутой фильм!
Советую
15 февраля 2023, 16:46 Ответить
sabantsevakristina1703 16 февраля 2023, 01:33
Оценка
Одним словом - отстой. Очень нудно и скучно, в особенности наблюдать на главную героиню, у которой от эмоций одно название. Каким образом ее выбирали на данную роль - непонятно. Петров вёз на себе весь фильм, хоть какие-то эмоции. Все смешано в кучу разных событий, выстроены в непонятной логике. А про любовную связь актеров или их эротику, даже говорить не стоит, потому что этого просто не было. В начале фильма вообще показалось, что главной героине лет 16, как ребенок, а пытались выстроить какое-то 18+🤣 Ну, это ужас. Абсолютно никому не советую. К сожалению, это полнейший провал…
16 февраля 2023, 01:33 Ответить
Босова Маргарита 16 февраля 2023, 08:51
Этот фильм захотелось посмотреть именно в кино, на большом экране, о чем я совершенно не жалею. «Непослушная» получилась тем фильмом, который заставляет тебя внимательно всматриваться в каждую сцену, а сердце при этом начинает отбивать бешеный ритм.
16 февраля 2023, 08:51 Ответить
zhukin90 16 февраля 2023, 17:44
Кто бы мог подумать, что наши ребята смогут снять фильм, который одной левой уделывает все три части «Оттенков серого». При этом сюжет тут полностью оригинальный, а эффектная концовка отлично заканчивает всю историю.
16 февраля 2023, 17:44 Ответить
Михаил Колобов 17 февраля 2023, 00:05
«Непослушная» обещала быть фильмом, который обратит на себя все зрительское внимание и по сути она таковой картиной и оказалась. Мне действительно понравилась эта история, а горячие сцены с участием Петрова и Резник сняты настолько красиво, что их можно смело считать произведением эротического искусства. И заметьте – никакой пошлости!
17 февраля 2023, 00:05 Ответить
Анна Фатеева 17 февраля 2023, 11:27
Оценка
Шикарный фильм! Браво Анастасии и Александру, а также режиссеру и остальным актерам!
17 февраля 2023, 11:27 Ответить
lili22737 17 февраля 2023, 14:22
Оценка
На один раз .
17 февраля 2023, 14:22 Ответить
annasavskaya 17 февраля 2023, 17:24
Оценка
Мурашечный фильм с шикарными актерами🥰 просто восторг!
17 февраля 2023, 17:24 Ответить
User 17 февраля 2023, 17:40
Оценка
К просмотру советую! Фильм хороший!
17 февраля 2023, 17:40 Ответить
User 17 февраля 2023, 20:45
Оценка
50 shadows of Petrov
17 февраля 2023, 20:45 Ответить
lilya0591 18 февраля 2023, 00:03
Оценка
Ну на один раз неплохо.. Откровенно. Ожидала худшего, оказалось вполне себе ничего)
18 февраля 2023, 00:03 Ответить
Olga Alyabeva 18 февраля 2023, 01:00
Оценка
Фильм на твердую троечку! И то, за хороший актерский состав. Петров-красавчик. Героиня мне не понравилась. И ее друг… это мерзко! Один раз посмотреть можно. Зато насмеялась
18 февраля 2023, 01:00 Ответить
Вован Тамбовский 18 февраля 2023, 11:39
Фильм решили глянуть в кино и он смог приятно удивить. Может быть это не что-то поразительное и не претендует на статус культа, но в целом получилась крепкая драма с интересными персонажами, крутым саундом и визуалом. Все класс.
18 февраля 2023, 11:39 Ответить
User 18 февраля 2023, 17:15
Оценка
Ужаснейший бред! Первые 20 минут появляется надежда на то что фильм может показать хоть какую то мораль...Но потом начинается банальная пошлятина в стиле 50 оттенков! Оставшуюся часть этого сумбурного бреда не оставляет сильнейшее чувство тошноты! Петров окончательно уничтожил себя как актера!
18 февраля 2023, 17:15 Ответить
Ваня Булгаков 18 февраля 2023, 20:54
Оценка
Мне понравилось
18 февраля 2023, 20:54 Ответить
Артем Пак 18 февраля 2023, 22:24
Если меньше 18 ,пустят на сеанс ?
18 февраля 2023, 22:24 Ответить
User 19 февраля 2023, 00:52
Оценка
Че зачем?
19 февраля 2023, 00:52 Ответить
Анна Шумакова 19 февраля 2023, 11:47
Оценка
Фильм 10 из 10
19 февраля 2023, 11:47 Ответить
User 19 февраля 2023, 18:08
Оценка
Прорыв в русском кинематографе)
19 февраля 2023, 18:08 Ответить
Юля Валерьевна 19 февраля 2023, 18:58
в ответ на сообщение Артем Пак от 18 февраля 2023, 22:24
Оценка
Возможно, паспорта не проверяли, просто спрашивали есть 18 или нет
19 февраля 2023, 18:58 Ответить
zinowj3vaa 19 февраля 2023, 19:46
Оценка
Прикольненько, сама идея перелицовки сюжета «50 оттенков серого»;)
19 февраля 2023, 19:46 Ответить
zinowj3vaa 19 февраля 2023, 19:47
в ответ на сообщение User от 18 февраля 2023, 17:15
Оценка
Я тебе даже более того скажу, сюжет просто скопирован с «50 оттенков серого», но мне это нравится;)
19 февраля 2023, 19:47 Ответить
kravkliy 20 февраля 2023, 21:35
Оценка
Полнейшая халтура - от сценария до игры актёров. Даже Петров не спасает, странно, что он вообще мог подписаться на такой шлак - ни идеи, ни воплощения. Что фильм никудышний становится понятно с первых кадров, дальше только хуже… у главной героини жуткий провинциальный говор, первый раз такой на большом экране слышу, аж слух режет… не знаю, кому могло понравиться такое кино, только что необремененным интеллектом подросткам… зря потраченное время и деньги!
20 февраля 2023, 21:35 Ответить
Maryka 21 февраля 2023, 22:11
Оценка
Тот случай, когда трейлер гораздо круче и эффектнее получился, чем сам фильм. Ожидала хотя бы слабое подобие 50 оттенков серого, но не тут то было. Странно, что сюжет звучит, как эротическая драма, когда по факту эротику мы видим буквально в нескольких сценах. Каст не впечатлил, от слова совсем, пара вовсе негармонично смотрелась крупная актриса Анастасия Резник на фоне маленького АлександраПетрова, который предстал перед зрителем не в лучшей своей физической форме, по факту даже глаз не радовался при просмотре за их игрой в любовь. А сюжет в целом какой то нелепый вышел, зато в привычном киношном стиле: богатый мажор влюбляется в простушку с характером, которая половину фильма играет в недотрогу, а в конце по классике окупается героя с головой. 2.5 звезды ставлю разве только за то, что хотя бы совершили попытку замахнуться на шедевральную трилогию.
21 февраля 2023, 22:11 Ответить
Виктория Александровна 22 февраля 2023, 20:44
Блин нету в нас в станице (
22 февраля 2023, 20:44 Ответить
dtiseckin30 22 февраля 2023, 22:11
Хороший фильмец,маты можно было не закрывать там и так понятно всё,и концовка странная немного ,а так хорошо
22 февраля 2023, 22:11 Ответить
User 22 февраля 2023, 23:02
Оценка
Полнейшее разочарование
22 февраля 2023, 23:02 Ответить
Alexey Nevedrov 23 февраля 2023, 19:26
Оценка
Безвкусный, пошлый, бездарный и безнравственный фильм! Глупейший сюжет направленный на самые низкие инстинкты и при этом прикрытый «высокими» идеями. И этот фильм вышел на экраны в такое время, как сейчас? Создатели фильма - это просто моральные уроды!
23 февраля 2023, 19:26 Ответить
Антон Буденко 23 февраля 2023, 21:04
Оценка
Согласен, абсолютно нелогичный фильм!!(
23 февраля 2023, 21:04 Ответить
Кирилл Архаров 23 февраля 2023, 21:24
Оценка
Это провал.
23 февраля 2023, 21:24 Ответить
User 24 февраля 2023, 18:00
Оценка
Кринж
24 февраля 2023, 18:00 Ответить
Peperuda 24 февраля 2023, 21:24
Оценка
Согласна со всеми отрицательными отзывами, и добавлю, что меня жутко бесили перекачанные губы героини, которые занимали 50% экрана
24 февраля 2023, 21:24 Ответить
User 25 февраля 2023, 22:11
Оценка
Классное кино!!! Девочкам- смотреть обязательно!!! Зашло!
25 февраля 2023, 22:11 Ответить
Иван С 27 февраля 2023, 02:22
Оценка
Полный шлак...
Один из самых ужасных фильмов, которые я смотрел в кинотеатре..
Актриса - это испанский стыд..
Просто нулевая((((( Без опыта, без профильного образования, без малейшего таланта
Губы полный кринж🙅🏻‍♀️

Петров тоже никакой🤦🏻‍♂️ Его будто разбудили после долгих новогодних и заставили сниматься в этом «кино»..

Зачем это всё было??
Цените хоть немного наше время..
27 февраля 2023, 02:22 Ответить
Иван С 27 февраля 2023, 02:24
в ответ на сообщение Диана Шефрукова от 15 февраля 2023, 16:04
Оценка
А где актеры хорошо сыграли?))))
27 февраля 2023, 02:24 Ответить
Мария Нугаева 28 февраля 2023, 00:21
Оценка
Прекрасный фильм 🤤
28 февраля 2023, 00:21 Ответить
User 28 февраля 2023, 18:28
в ответ на сообщение Maryka от 21 февраля 2023, 22:11
Оценка
Как можно серьезно относится к отзыву человека, который 50 оттенков серого считает шедевральной трилогией?!
28 февраля 2023, 18:28 Ответить
User 28 февраля 2023, 18:32
в ответ на сообщение Михаил Колобов от 17 февраля 2023, 00:05
Оценка
Ваш отзыв такой же постановочный и бездарный, как и этот \"фильм\"!
28 февраля 2023, 18:32 Ответить
Надежда Сибирякова 1 марта 2023, 14:56
Оценка
мне понравился. с удовольствием посмотрела, на одном дыхании
1 марта 2023, 14:56 Ответить
olgailina85 3 марта 2023, 20:50
Оценка
Посмотрела дома ради интереса. Слава Богу не пошла в кинотеатр на этот бред. Это даже рядом не стояло с фильмом 50 оттенков серого! Обычный фильм на один раз. Если вот вообще уже всё пересмотрели и остался только этот фильм в вашем кругозоре, то смотрите)
3 марта 2023, 20:50 Ответить
arefevamary 6 марта 2023, 13:32
Просто отстой по другому не описать этот фильм! Сюжет идиотский, смысл идиотский… она бедная студентка, он богатый. Заметил ее, кода она ему нахамила… бред полнейший!! Просто шляпа. К концу уже думала умру со скуки. Не тратьте время
6 марта 2023, 13:32 Ответить
Angelina Ermochenko 16 марта 2023, 21:25
Оценка
Актриса из нее никакая, тем более главная роль . Весь фильм испоганила.
16 марта 2023, 21:25 Ответить
Екатерина Шаркова 19 марта 2023, 07:50
в ответ на сообщение zhukin90 от 16 февраля 2023, 17:44
Эффектная концовка???
Ну это же бркд полнейший, они уже обнялись такие в конце, типа как нормальные люди и неожиданно понеслось.. связывание и т д на 15 минут.. капздец.. режиссер жжет 🤪
19 марта 2023, 07:50 Ответить
Екатерина Шаркова 19 марта 2023, 07:52
в ответ на сообщение Olga Alyabeva от 18 февраля 2023, 01:00
Хыыы.. зато, ребята, я узнала , ЧТО ☝️ уток нельзя кормить хлебом!@
Это ценная инфа))
19 марта 2023, 07:52 Ответить
User 20 марта 2023, 09:34
Оценка
Породия на 50 отенков серого, абсолютно под копирку..
20 марта 2023, 09:34 Ответить
Елена Войцеховская 22 марта 2023, 09:19
Такую хрень перелизанную не видела ещё,дама в главной роли вообще не о чем ну а ему только и сниматься в сериале полицейский с рублёвке, короче говоря хрень полная ну не получилось перелизать 50 оттенков серого ну никак ,да и вообще ещё не одного русского фильма перелизанного не видела что бы хоть чуть понравился ,хрень полная ну не умеют ну прям никак!!!
22 марта 2023, 09:19 Ответить
Елена Войцеховская 22 марта 2023, 09:39
в ответ на сообщение sabantsevakristina1703 от 16 февраля 2023, 01:33
Можно на рот посмотреть и догадаться каким образом её на главную роль выбрали (
22 марта 2023, 09:39 Ответить
User 24 марта 2023, 15:16
в ответ на сообщение Вован Тамбовский от 18 февраля 2023, 11:39
Оценка
Этот отзыв написали по заказу производителей этого шлака!
24 марта 2023, 15:16 Ответить
User 25 марта 2023, 22:36
Оценка
Фильм супер!
25 марта 2023, 22:36 Ответить
Лада Ведунья 21 апреля 2023, 09:12
Оценка
Ничего, кроме отвращения данная картина не может вызвать у психологически здорового человека.
Анализ психолога: Девочка 20 лет с синдромом жертвы, пытающаяся преодолеть свои детские психологические травмы, но угодившая в ловушку 33 летнего монстра, и мерзопакостный Петров (во всех смыслах этого слова) который расставил эту ловушку.
Девочка сирота при живом отце, который бросил их с матерью и "заделал" ребёнка на стороне, и умершей 7 лет назад матери. Она отвергает мир мужчин, но тут монстр вмешивается в её жизнь и развращает этого взрослого ребёнка. В фильме показано стандартный сценарий действий маньяков-педофилов, которого и сыграл Петров. Девочка-подросток (она ещё дитя, не смотря на возраст) соглашается на сделку ради спасения леса от застройки с "дьяволом". Он обещает доказать, что он хороший человек и предлагает неделю пожить с ним. Это ход маньяка, заманивающего ребёнка к себе в дом конфетами. Девушка соглашается, заранее делая акцент, на то, что полового акта не будет, так как изначально опасается маньяка, но ей хочется верить в лучшее. Дьявол же с первых минут ставит девушку в позицию жертвы. Заставляя исполнять все его желания, тем самым заманивая в сексуальное рабство. И в первый же день начинает развратные действия, психологическое и сексуальное насилие над жертвой. В результате у жертвы возникает стокгольмский синдром. Вообщем если вы маньяк-извращенец, то вам понравится данная картина. Нормальным людям смотреть не рекомендую.
21 апреля 2023, 09:12 Ответить
Киноафиша.инфо 21 апреля 2023, 10:17
в ответ на сообщение Лада Ведунья от 21 апреля 2023, 09:12
Добрый день! Большое спасибо за подробный отзыв!
21 апреля 2023, 10:17 Ответить
Евгений Громовой 30 апреля 2023, 22:47
Оценка
Такое г..но давненько не снимали. Стрёмных актеров выбрали и сцены постельные некудышные
30 апреля 2023, 22:47 Ответить
Диана Борисенко 21 августа 2023, 15:38
Оценка
Сюжет ни о чем, все смешалось кони, люди. Актерская игра главной героини оставляет желать лучшего, особенно в моменте, когда она плачет, да и ее внешний вид, можно сказать: через чур! Петрова тоже испоганили, если с бородой ему ещё норм, то эта прическа просто ужасно смотрится и не подходит ему.
Если реально адаптация "50 оттенков серого", то там хотя бы героиня была естественная, хрупкая, скромная, а здесь максимально противоположна🤦‍♀️
21 августа 2023, 15:38 Ответить
Елена Самара 13 мая 2024, 15:04
Оценка
Да,перевелись сейчас великие режиссёры.Если ничего не могут сами придумать, так зачем же ещё портить фильм "50 оттенков серого".А сперва вроде бы неплохо начался фильм,а дальше мура.
13 мая 2024, 15:04 Ответить
Weteran Mc 4 июля 2024, 00:02
Оценка
"Непослушная" - отечественная мелодрама, повествующая о 20-летней Эле - эко-активистке и будущем экологе. Со своими единомышленниками девушка встаёт на защиту лесной зоны. На её месте сынок-мажор богатенького папы Матвей хочет построить небоскрёб. Попытка девушку просто купить оборачивается провалом. Тогда Матвей делает Эле предложение: семь романтических дней по его правилам. Если же девушка останется неприступной, мажор готов сдаться и остановить стройку. На что готова пойти Эля, чтобы защитить свой лес? И как эти 7 дней изменят самого Матвея?
Вроде бы по описанию фильм должен смотреться интересно, но на самом деле выглядит всё это как-то слабо и скучно, а в некоторых сценах даже через чур пошловато.
Режиссёры хотели снять ремейк пятидесяти оттенков серого, но что-то пошло не так. Не зашло.

Моя оценка: 5 из 10. 👎
4 июля 2024, 00:02 Ответить
Виктория Пирогова 3 января 2025, 01:16
в ответ на сообщение kravkliy от 20 февраля 2023, 21:35
Ну и Киану Ривз снялся кое где в низкопошибных фильмах уже после матрицы и ничего же. Опыт.
3 января 2025, 01:16 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:38
в ответ на сообщение Виктория Пирогова от 3 января 2025, 01:16
Кушать же тоже хочется 🙊
22 января 2025, 18:38 Ответить
милана Колмогорцева 17 августа 2025, 21:34
любителям комедии под пиво зайдет. Главный герой , не будем юлить, так себе (во всех смыслах), но все скрашивается призмой сарказма.
кринж
17 августа 2025, 21:34 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:49
в ответ на сообщение милана Колмогорцева от 17 августа 2025, 21:34
Только под безалкогольное 😎
31 августа 2025, 23:49 Ответить
