Непослушная
– Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла...
Советую
Один из самых ужасных фильмов, которые я смотрел в кинотеатре..
Актриса - это испанский стыд..
Просто нулевая((((( Без опыта, без профильного образования, без малейшего таланта
Губы полный кринж🙅🏻♀️
Петров тоже никакой🤦🏻♂️ Его будто разбудили после долгих новогодних и заставили сниматься в этом «кино»..
Зачем это всё было??
Цените хоть немного наше время..
Ну это же бркд полнейший, они уже обнялись такие в конце, типа как нормальные люди и неожиданно понеслось.. связывание и т д на 15 минут.. капздец.. режиссер жжет 🤪
Это ценная инфа))
Анализ психолога: Девочка 20 лет с синдромом жертвы, пытающаяся преодолеть свои детские психологические травмы, но угодившая в ловушку 33 летнего монстра, и мерзопакостный Петров (во всех смыслах этого слова) который расставил эту ловушку.
Девочка сирота при живом отце, который бросил их с матерью и "заделал" ребёнка на стороне, и умершей 7 лет назад матери. Она отвергает мир мужчин, но тут монстр вмешивается в её жизнь и развращает этого взрослого ребёнка. В фильме показано стандартный сценарий действий маньяков-педофилов, которого и сыграл Петров. Девочка-подросток (она ещё дитя, не смотря на возраст) соглашается на сделку ради спасения леса от застройки с "дьяволом". Он обещает доказать, что он хороший человек и предлагает неделю пожить с ним. Это ход маньяка, заманивающего ребёнка к себе в дом конфетами. Девушка соглашается, заранее делая акцент, на то, что полового акта не будет, так как изначально опасается маньяка, но ей хочется верить в лучшее. Дьявол же с первых минут ставит девушку в позицию жертвы. Заставляя исполнять все его желания, тем самым заманивая в сексуальное рабство. И в первый же день начинает развратные действия, психологическое и сексуальное насилие над жертвой. В результате у жертвы возникает стокгольмский синдром. Вообщем если вы маньяк-извращенец, то вам понравится данная картина. Нормальным людям смотреть не рекомендую.
Если реально адаптация "50 оттенков серого", то там хотя бы героиня была естественная, хрупкая, скромная, а здесь максимально противоположна🤦♀️
Вроде бы по описанию фильм должен смотреться интересно, но на самом деле выглядит всё это как-то слабо и скучно, а в некоторых сценах даже через чур пошловато.
Режиссёры хотели снять ремейк пятидесяти оттенков серого, но что-то пошло не так. Не зашло.
Моя оценка: 5 из 10. 👎
кринж
