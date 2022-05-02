Блейк Лайвли родилась 25 августа 1987 года в пригороде Лос-Анджелеса (Калифорния, США) в актерской семье Эрни Брауна и Элейн Лайвли. При женитьбе отец Блейк взял фамилию жены, поэтому у всех детей этой пары фамилия Лайвли. У Эрни и Элейн двое детей: Блейк и Эрик, а также трое детей Элейн от предыдущего брака: Лори, Робин и Джейсон. Все они работают в сфере шоу-бизнеса. С раннего детства Блейк и ее братья и сестры были окружены влиянием киноиндустрии, ведь их отец был актером, а мать менеджером по подбору актеров. Изначально Блейк совсем не хотела становиться актрисой, но в возрасте 15-ти лет передумала под натиском своего старшего брата Эрика.

Фильмы Блейк Лайвли

Блейк Лайвли начала ходить на прослушивания и уже спустя несколько месяцев получила роль в фильме «Джинсы-талисман», где также снялся и ее отец. Критики и зрители тепло приняли игру Блейк, и она была номинирована на Teen Choice Awards в категории «лучшая женская роль». В 2006 году выходит картина «Саймон говорит», где вместе с Блейк сыграли ее сестры Лори и Робин, а также брат Джейсон. В том же году за фильм «Нас приняли!» Лайвли удостоилась награды HollywoodLife.

Блейк Лайвли - Сплетница

Но самый громкий успех актрисе принес сериал «Сплетница», который стал хитом по всему миру. Блейк Лайвли сыграла девушку по имени Серена Ван Дер Вудсен – одну из центральных героинь сериала. «Сплетница» стала настолько популярна во всем мире, что актеры, сыгравшие в нем, в одночасье вознеслись в ранг суперзвезд. Сериал рассказывает о жизни "золотой молодежи" Манхеттена, об их проблемах и любовной жизни. «Сплетница» получила немало наград премии MTV. Благодаря роли Серены Блейк стала модной иконой, и с ней заключили контракты ведущие модные бренды: Chanel, Stella McCartney и Gucci. Она также стала появляться на обложках самых модных журналов. На съемках Лайвли стала встречаться со своим коллегой и экранным бойфрендом – Пенном Бэджли. Пара встречалась около трех лет и рассталась в 2010 году.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

В этом же году Блейк Лайвли знакомится со своим будущим мужем – Райаном Рейнольдсом – на съемках фильма «Зеленый фонарь». И хотя картина провалилась в прокате, поклонники пары стали пристально наблюдать за их отношениями после выхода «Зеленого фонаря». В 2012 году Райан и Блейк поженились, а в 2014 году родился их первенец – дочь Джеймс. Спустя два года пара объявила о второй беременности.

Ходили слухи, что муж запрещает Блейк сниматься в кино, памятуя о своем неудачном браке со Скарлетт Йоханссон, но карьера Лайвли говорит сама за себя. В 2015-2016 годах она снялась в главной роли в картинах «Век Адалин» и «Отмель», а также сыграла одну из ролей в картине Вуди Аллена «Светская жизнь».

Карьера Блейк Лайвли идет лишь в гору – она постоянно фигурирует в списках самых красивых актрис Голливуда, снимается в различных проектах и является одной из законодательниц современной моды. Благодаря сериалу «Сплетница» в ее кармане имеется несколько премий.

Блейк также увлекается дизайном, но не одежды, а интерьеров. По ее словам, она просто обожает готовить и своим кумиром называет Марту Стюарт. С 2010 года актриса заявляете о своем желание стать ресторатором. Ее выпечка послужила основой для создания модный кексов для кондитерских Sprinkles, а также вошла в фильм для сайта Vogue о свадебной кулинарии.

На данный момент Блейк Лайвли - востребованная актриса, счастливая мать и жена. И она совсем не собирается останавливаться на достигнутом.

Награды и премии Блейк Лайвли

2008

— Премия Teen Choice Awards в номинации Лучшая драматическая телеактриса за роль в телесериале «Сплетница» (2007)

— премия Teen Choice Awards в номинации Лучшая кинозвезда за роль в телесериале «Сплетница»

— Премия Newport Beach Film Festival в номинации Прорыв года за роль в фильме «Элвис и Анабелль»

2010

— Премия National Board of Review в номинации Лучший актёрский ансамбль за роль в фильме «Город воров»

— Премия Washington D.C. Area Film Critics Association в номинации Лучший ансамбль за роль в фильме «Город воров»