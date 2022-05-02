Блейк Лайвли родилась 25 августа 1987 года в пригороде Лос-Анджелеса (Калифорния, США) в актерской семье Эрни Брауна и Элейн Лайвли. При женитьбе отец Блейк взял фамилию жены, поэтому у всех детей этой пары фамилия Лайвли. У Эрни и Элейн двое детей: Блейк и Эрик, а также трое детей Элейн от предыдущего брака: Лори, Робин и Джейсон. Все они работают в сфере шоу-бизнеса. С раннего детства Блейк и ее братья и сестры были окружены влиянием киноиндустрии, ведь их отец был актером, а мать менеджером по подбору актеров. Изначально Блейк совсем не хотела становиться актрисой, но в возрасте 15-ти лет передумала под натиском своего старшего брата Эрика.
Блейк Лайвли начала ходить на прослушивания и уже спустя несколько месяцев получила роль в фильме «Джинсы-талисман», где также снялся и ее отец. Критики и зрители тепло приняли игру Блейк, и она была номинирована на Teen Choice Awards в категории «лучшая женская роль». В 2006 году выходит картина «Саймон говорит», где вместе с Блейк сыграли ее сестры Лори и Робин, а также брат Джейсон. В том же году за фильм «Нас приняли!» Лайвли удостоилась награды HollywoodLife.
Но самый громкий успех актрисе принес сериал «Сплетница», который стал хитом по всему миру. Блейк Лайвли сыграла девушку по имени Серена Ван Дер Вудсен – одну из центральных героинь сериала. «Сплетница» стала настолько популярна во всем мире, что актеры, сыгравшие в нем, в одночасье вознеслись в ранг суперзвезд. Сериал рассказывает о жизни "золотой молодежи" Манхеттена, об их проблемах и любовной жизни. «Сплетница» получила немало наград премии MTV. Благодаря роли Серены Блейк стала модной иконой, и с ней заключили контракты ведущие модные бренды: Chanel, Stella McCartney и Gucci. Она также стала появляться на обложках самых модных журналов. На съемках Лайвли стала встречаться со своим коллегой и экранным бойфрендом – Пенном Бэджли. Пара встречалась около трех лет и рассталась в 2010 году.
В этом же году Блейк Лайвли знакомится со своим будущим мужем – Райаном Рейнольдсом – на съемках фильма «Зеленый фонарь». И хотя картина провалилась в прокате, поклонники пары стали пристально наблюдать за их отношениями после выхода «Зеленого фонаря». В 2012 году Райан и Блейк поженились, а в 2014 году родился их первенец – дочь Джеймс. Спустя два года пара объявила о второй беременности.
Ходили слухи, что муж запрещает Блейк сниматься в кино, памятуя о своем неудачном браке со Скарлетт Йоханссон, но карьера Лайвли говорит сама за себя. В 2015-2016 годах она снялась в главной роли в картинах «Век Адалин» и «Отмель», а также сыграла одну из ролей в картине Вуди Аллена «Светская жизнь».
Карьера Блейк Лайвли идет лишь в гору – она постоянно фигурирует в списках самых красивых актрис Голливуда, снимается в различных проектах и является одной из законодательниц современной моды. Благодаря сериалу «Сплетница» в ее кармане имеется несколько премий.
Блейк также увлекается дизайном, но не одежды, а интерьеров. По ее словам, она просто обожает готовить и своим кумиром называет Марту Стюарт. С 2010 года актриса заявляете о своем желание стать ресторатором. Ее выпечка послужила основой для создания модный кексов для кондитерских Sprinkles, а также вошла в фильм для сайта Vogue о свадебной кулинарии.
На данный момент Блейк Лайвли - востребованная актриса, счастливая мать и жена. И она совсем не собирается останавливаться на достигнутом.
2008
— Премия Teen Choice Awards в номинации Лучшая драматическая телеактриса за роль в телесериале «Сплетница» (2007)
— премия Teen Choice Awards в номинации Лучшая кинозвезда за роль в телесериале «Сплетница»
— Премия Newport Beach Film Festival в номинации Прорыв года за роль в фильме «Элвис и Анабелль»
2010
— Премия National Board of Review в номинации Лучший актёрский ансамбль за роль в фильме «Город воров»
— Премия Washington D.C. Area Film Critics Association в номинации Лучший ансамбль за роль в фильме «Город воров»
- Кристиан Лубутен назвал модель туфель с разноцветными ремешками именем Блейк Лайвли
- У Блейк есть собственный веб-сайт Preserve
- Любимая страна Лайвли - Франция
- Несмотря на идеальную фигуру, она не занимается спортом