«Стражи Арктики»: Рецензия Киноафиши

Свифти – отважный белый лисенок, живущий единственной мечтой – стать одним из членов альфа-псов доставщиков. Они гордость большого южного города ТайгаВилля, где бок о бок живут разнообразные животные. Пытаясь стать самым знаменитым жителем Арктики, Свифти готов терпеть любые невзгоды. Устраиваясь на конвейер выдачи посылок, он ждет шанса проявить себя, но даже спустя годы монотонной работы не становится ближе к мечте. Все меняет неожиданная пропажа альфа-псов, оставляющая весь город без долгожданных посылок. Свифти хватается за возможность доказать начальству свою незаменимость, но первая же доставка оборачивается настоящей катастрофой. Одна из посылок приводит лисенка в тайную лабораторию Отто фон Моржуса, вынашивающего зловещий план по уничтожению ТайгаВилля.

На помощь городу придет юная команда разнообразных зверят, наспех собранная «Лига справедливости», которая встает на защиту снежных просторов. Оригинальное название «Arctic Justice» явная отсылка к супергеройскому отряду DC. Авторы сохранили масштабы злодейского плана, целью которого становится ускорение глобального потепления. Антагонист, Отто фон Моржус, тоже поглядывает в сторону типичных плохишей, следуя идеям отмщения и власти. Выглядит он излишне карикатурно, впитав в себя клише из комиксов и мультфильма «Гадкий Я». Миньонов заменили маленькие птички тупики, усердно прислуживающие своему хозяину. Они, как и предшественники, отвечают за местный юмор, моментально влюбляя в себя зрителей. Правда все это ждет нас лишь в середине.

Странности поджидают в начале истории. Выбор главной звездной профессии, вокруг которой построен сюжет, пал на доставщиков. Представьте, целый мультфильм, рассказывающий как же прекрасно быть курьером Яндекс.Еды, приносящим радость окружающим. Хотя здесь их обязанности значительно шире, это все равно ставит вопрос: сможет ли подобный пример вдохновить или заинтересовать детей? Скорее всего нет, если, конечно, ваш ребенок не проводит целый день за недавно вышедшей игрой «Death Stranding» Хидео Кодзимы. Не помогает в этом и сама история. Никаких неожиданных сюжетных поворотов или ярких самобытных главных героев. Свифти приходится сталкиваться с ежедневной рутинной работой, которая мешает получать удовольствие от жизни и вдобавок жестоко обходится с юными мечтами. Выход, как всегда, окажется простым – оставаться самим собой и оглядеться вокруг, обретя любовь и верных друзей. Подобные истины могут приглянуться совсем юным зрителям, а тем, кто постарше, очередная мораль может показаться просто скучной.

Стражи Арктики

Во многом это заслуга блеклого мира антропоморфных животных, лишенного разнообразия. Несмотря на довольно большое количество фауны (герои практически не повторяются), сам город не имеет отличительных черт. Здесь все буквально устроено как у людей, не позволяя мультфильму обрести узнаваемое лицо. Разнообразить его попытались лишь забавными персонажами второго плана, редко появляющимися на экране. В городе обнаруживаются еще одни аналоги миньонов, в этот раз играющих на стороне добра – бобры с итальянским акцентом, которые отличаются от собратьев наличием речи и настоящей работой. Самыми запоминающимися вышла парочка французов, постоянно кричащая «vive la Résistance» («да здравствует сопротивление»), не расстающаяся с шапочками из фольги и ищущая мировой заговор под каждым камнем. С ними в мультфильме связаны действительно удачные шутки, но большую часть времени все равно придется наблюдать примитивные падения и детскую неуклюжесть.

Несмотря на простоту «Стражи Арктики» все-таки пытается поднять важную тему и объяснить детям ужасы глобального потепления. Показано это невероятно просто, иллюстрируя основные принципы выделения лишних газов в атмосферу. Хотя для дальнейшего разговора с ребенком все-таки придется ознакомится хотя бы со статьей из википедии. Ругать при желании получится скорее нефтяные и газовые компании, чем образ жизни человечества. Сами антропоморфные звери, также прикладывающих руку к экологической ситуации, остаются в стороне, давая детям четкого врага в виде глобальных корпораций по добыче ресурсов. Дальнейшие объяснения, видимо, возлагаются на плечи родителей.

«Стражи Арктики» - слишком простой и обыденный мультфильм, который не пытается предложить зрителю ничего нового. Даже поднимая важную тему, авторы забывают увлечь зрителя сюжетом и персонажами, предлагая ему лишь вдохновенную историю о работе вездесущих курьеров и очередную измученную мораль о важности быть самим собой. Современное разнообразие анимации предвещает незавидную судьбу арктическим приключениям, явно заслужившим больше старания.

Константин Киценюк