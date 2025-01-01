Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться

Страницы ожили на экране и превратились в шедевры: 3 сериала 2025 года, основанные на культовых книгах

Майк Флэнаган умеет пугать без монстров, крови и резни: этот сериал 2021 года до сих пор пробирает зрителей до дрожи

От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт

Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5

Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать

Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком

Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)

«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное

Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина