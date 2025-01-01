Меню
Джереми Реннер
Награды
Награды и номинации Джереми Реннера
Jeremy Renner
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джереми Реннера
Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2011
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
