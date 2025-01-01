Меню
Награды и номинации Джереми Реннера

Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
