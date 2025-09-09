Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Стрим-сервис Netflix выпустил полноценный трейлер детектива «Достать ножи: Проснись мертвец» о новом деле обаятельного сыщика Бенуа Блана в исполнении Дэниэла Крэйга. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Критики благосклонно приняли фильм — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он имеет на данный момент 96% «свежести». На Netflix картина выйдет 12 декабря, а 26 ноября состоится ограниченный театральный релиз.
«Проснись мертвец» — третий фильм о Бенуа Блане. Как и в предыдущих частях, блестящему детективу доведется расследовать запутанное преступление с многочисленным кругом разношерстных подозреваемых. На этот раз Блан берется выяснить, кто убил авторитетного священника после мессы.
Синопсис гласит:
«Когда молодого священника Джада Дюплентиси (Джош О’Коннор) отправляют помогать харизматичному монсеньору Джефферсону Уиксу (Джош Бролин), становится ясно, что в церковном приходе не все благополучно. Среди скромной, но преданной паствы Уикса — набожная прихожанка Марта Делакруа (Гленн Клоуз), осмотрительный садовник Сэмсон Холт (Томас Хейден Черч), закомплексованный адвокат Вера Дрейвен, эсквайр (Керри Вашингтон), начинающий политик Сай Дрейвен (Дэрил Маккормак), городской врач Нэт Шарп (Джереми Реннер), автор бестселлеров Ли Росс (Эндрю Скотт) и концертная виолончелистка Симона Виван (Кейли Спейни). После внезапного и, казалось бы, невероятного убийства, потрясающего город, отсутствие очевидного подозреваемого побуждает шефа местной полиции Джеральдин Скотт (Мила Кунис) объединить усилия с известным детективом Бенуа Бланом, чтобы распутать тайну, которая бросает вызов любой логике».
Режиссером и автором сценария серии фильмов «Достать ножи» выступает Райан Джонсон.