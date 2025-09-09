Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Стрим-сервис Netflix выпустил полноценный трейлер детектива «Достать ножи: Проснись мертвец» о новом деле обаятельного сыщика Бенуа Блана в исполнении Дэниэла Крэйга. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Критики благосклонно приняли фильм — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он имеет на данный момент 96% «свежести». На Netflix картина выйдет 12 декабря, а 26 ноября состоится ограниченный театральный релиз.

«Проснись мертвец» — третий фильм о Бенуа Блане. Как и в предыдущих частях, блестящему детективу доведется расследовать запутанное преступление с многочисленным кругом разношерстных подозреваемых. На этот раз Блан берется выяснить, кто убил авторитетного священника после мессы.

Синопсис гласит:

Режиссером и автором сценария серии фильмов «Достать ножи» выступает Райан Джонсон.