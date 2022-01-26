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Михаил Галустян
Михаил Галустян
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Михаил Галустян
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Дата рождения
25 октября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Сергей Светлаков
друзья и коллеги
Биография Михаил Галустян
Родился 25 октября 1979 года. Сочи, СССР (Россия).
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Фильмография Михаил Галустян
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.0
Дракулов
комедия, фэнтези
2021, Россия
5.0
Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия
2021, Россия
5.0
Тролли. Мировой тур
анимация, детский
2020, США
7.0
Новогодние приключения Джингликов
анимация, детский
2019, Россия
0.0
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия
2019, Россия
6.0
Подарок с характером 2
комедия
2018, Россия
0.0
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения
2017, США / Дания
6.0
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Вожатый Михаил Галустян присматривает за детьми из будущего в трейлере фильма «Артек. Большое путешествие»
Премьера состоится уже этой весной.
Написать
26 января 2022 13:23
Реалити-шоу Netflix «Не дрогни!» получит российскую версию
Ведущими русскоязычной версии станут Михаил Галустян, Артур Бабич и Валя Карнавал.
Написать
18 января 2022 16:06
Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном
В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
Написать
10 сентября 2021 15:38
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«Она ни в чем не виновата»: Галустян не стал молчать о связи с Бузовой
Телеведущий решил быть честным с фанатами.
Написать
6 июля 2022 11:45
«Мой Миша»: связь Бузовой с Галустяном вышла наружу
Поклонники не ожидали такого поступка от телеведущей.
Написать
4 июля 2022 17:40
Сколько денег Галустян выдает своим дочкам в неделю
Актер учит дочерей уважать труд родителей.
Написать
4 июня 2022 13:53
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