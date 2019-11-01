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Киноафиша Сериалы Русские не смеются

Русские не смеются (2019 - …)

Русские не смеются 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

«Русские не смеются» — это юмористическое шоу телеканала СТС, которое разоблачит стереотип об угрюмых русских людях. Ведущими этой комедийной передачи станут уже знакомые зрителям СТС Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Михаил Галустян.

В студии шоу «Русские не смеются» сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. В начале юмористического шоу «несмеяны» получат на счет 25 000 рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять.

В ролях
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Александр Незлобин
Александр Незлобин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Русские не смеются - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
Русские не смеются - Сезон 2 Сезон 2
2020, 12 эпизодов
Кадры из сериала
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