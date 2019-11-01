«Русские не смеются» — это юмористическое шоу телеканала СТС, которое разоблачит стереотип об угрюмых русских людях. Ведущими этой комедийной передачи станут уже знакомые зрителям СТС Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Михаил Галустян.

В студии шоу «Русские не смеются» сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. В начале юмористического шоу «несмеяны» получат на счет 25 000 рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять.