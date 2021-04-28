Прабабушка легкого поведения. Начало, 2021

«Прабабушка легкого поведения» станет продолжением предыдущих фильмов о Рубинштейне в исполнении Александра Реввы («Бабушка легкого поведения», «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители»). Рабочее название приквела было «Бабушка легкого поведения 3».

Первая часть истории появилась на экранах в 2017 году и за первый уикенд смогла собрать 130 миллионов рублей при бюджете 90 миллионов. Сиквел также смог повторить коммерческий успех первой картины.

Актер Евгений Герчаков, который появляется во всех трех частях, считает, что эта комедия так полюбилась зрителям из-за актуализации острых вопросов. Например, фильмы поднимают такие темы, как пенсия, власть олигархов, продажность чиновников. Актер также добавил, что ему, как и его коллеге Александру Ревве, в своей актерской карьере приходилось переодеваться в женскую одежду («Стару-ха-рмса», «Ширли-Мырли», «Клубничка»).

Марюс Вайсберг, режиссер и продюсер всех частей, признался, что в третьей части хотел рассказать российским зрителям, как именно начиналась история авантюриста Рубинштейна. Режиссер также добавил, что сценарий приквела получился смешнее предыдущих двух.

Режиссер Марюс Вайсберг не в первый раз делает успешные комедийные фильмы. Он известен такими работами, как трилогия «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий» и «8 лучших свиданий», «(НЕ)идеальный мужчина».

«Бабушка легкого поведения», первая часть франшизы, в свое время получила награду на фестивале комедий «Улыбнись, Россия» в номинации «Лучшая мужская роль», которая досталась Евгению Герчакову.

В «Прабабушке легкого поведения» будут сниматься те же актеры, которые были в первых двух частях: Александр Ревва, Наталья Ионова (Глюкоза), Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо. К звездному касту в третьей части присоединился актер Максим Лагашкин.

Съемки фильма проходили в разных районах Москвы. Создателям картины было необходимо передать атмосферу 1980-х. Так, одна из сцен разворачивалась на фоне павильонов ВДНХ.

Александр Ревва, который сыграл главную роль во всех трех частях, в одном из интервью сказал, что первая часть трилогии задумывалась достаточно легкой и забавной, а вторая же была более динамичной и богатой на события. Также актер добавил, что история третьей части писалась во время карантина, и она нацелена на то, чтобы привлечь не только молодую публику, но и старшее поколение, которое еще помнит 1980-е годы. По словам Александра Реввы, для создания нужной атмосферы большое внимание было уделено костюмам. Некоторые актеры сами приносили одежду из дома.