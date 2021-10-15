«Дракулов»: Рецензия Киноафиши

Молодой юрист по недвижимости Петр Смирнов (Денис Васильев) отправляется в замок таинственного графа Дракулова (Михаил Галустян). Представитель дворянской династии, чьи предки долгие годы жили на землях Трансильвании, Дракулов решает приобрести солидную недвижимость в Москве, чтобы в дальнейшем перебраться в Российскую империю. Но сделка по приобретению дорогостоящих апартаментов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Начальник Смирнова решает провернуть масштабную международную аферу и обдурить Дракулова — на самом деле Смирнов подпишет у него все бумаги по покупке здания по соседству, коим является… деревянный уличный туалет. Деньги юристы-мошенники думают поделить между собой. Но Дракулов не так прост: граф лично отправляется в Москву, оставив молодого юриста в компании трех девушек легкого поведения, которые должны обслуживать гостя по высшему разряду — «сосать так, чтобы он ходить не мог».

Дракулов

Немаловажной деталью в путешествии Дракулова становится случайно увиденная фотография невесты Смирнова Варечки (Татьяна Бабенкова), которая как две капли воды похожа на возлюбленную графа, которая трагически погибла много лет назад. Грозный 300-летний вампир отправляется в Россию в том числе и для того, чтобы обратить ничего не подозревающую девушку и жить с ней вечно в горе и в радости. Однако планам Дракулова пытается помешать сам Смирнов, а также Вася Ван Хельсинг (Алексей Золотовицкий), сын знаменитого профессора, что охотился когда-то за темными силами.

Неиссякаемая тяга адаптировать популярные мировые шедевры в антураже русской ментальности свойственна многим отечественным киноделам. Не обошла эта стезя и Илью Куликова — российского сценариста и продюсера, который знаком аудитории как создатель сверхпопулярного сериала «Полицейский с Рублевки», а также проектов «Мылодрама» и «Перевал Дятлова». Кажется, что компанию Legio Felix Куликова впору называть «бешеный принтер»: сценаристы и креативные продюсеры работают в самых разных жанрах и форматах, далеко не всегда удачных с точки зрения реализации.

Дракулов

«Дракулов» — один из примеров того, как можно втоптать в грязь великое готическое произведение эпохи, сделав по его мотивам низкопробное и откровенно похабное не столько кино, сколько трэш-шапито. Интересно, действительно ли продюсеры проекта купили права на литературный первоисточник (в начальных титрах фильма упоминание Брэма Стокера присутствует). Если это на самом деле произошло, наследникам ирландского романиста следовало бы потребовать деньги обратно. Если картина появится в каталогах международных кинорынков (надеюсь, под названием Russian Dracula), нас ждет ни много ни мало международный скандал.

С первых минут на зрителей обрушивается шквал шуток ниже пояса — как выяснится в дальнейшем, это уникальная «фишка» этой картины, исследующей внутренний мир героев. Как пояснил сам Куликов, во время просмотра лучше расслабиться и не напрягаться, получая удовольствие от юмора. Жаль, что известный российский сценарист забыл уточнить, в каком моменте 87-минутного опуса будет по-настоящему смешно. По ходу развития истории и обострения конфликта между человеческими особями и 300-летним порождением сил тьмы самыми забавными моментами (впрочем, «забавный» — уже комплимент) становятся короткие скетчи с Романом Поповым, чей персонаж ломает четвертую стену и обращается напрямую к зрителям с назидательным посылом в разных областях.

Дракулов

Для экс-КВНщика Михаила Галустяна, запятнавшего свою фильмографию сотрудничеством с такими одиозными персоналиями, как Марюс Вайсберг («Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения») и Сарик Андреасян («Беременный», «Тот еще Карлосон!»), появление в сложном и неоднозначном образе монстра, наводящего ужас на близлежащие поселения на протяжении сотен лет, могло бы стать новым витком карьеры или по крайней мере неплохой «заплаткой» персонального актерского позора. Однако Галустян, наоборот, пал на еще более глубокое дно — такого вампира на больших экранах вы точно еще не видели.

Его Дракулов — натуральный психопат, озабоченный манией величия, кровожадностью (здесь достается людям, окружающим графа, за самую малейшую оплошность) и сексуальными аберрациями. Например, чтобы отвадить неугодного ухажера от понравившейся ему девушки, он с помощью вампирского гипноза внедряет ему мысль о страстном желании интимного характера, направленном по отношению к местному конюху (ну вы понимаете, этот русский юмор про однополые отношения).

Трудно перечислить, сколько на самом деле групп населения способна оскорбить или как минимум отвадить от просмотра современная русская комедия, весь юмористический потенциал которой базируется на низменных инстинктах, человеческой глупости и неадекватном восприятии окружающего мира, где нам смешны те эпизоды, в которых другому человеку больно. И «Дракулов», увы, именно из этой когорты. Комедия хочет казаться остроумным памфлетом в адрес юродивой современности, а на деле не представляет из себя не то что художественной, а какой-либо ценности в принципе.

Дракулов

Но проблема в том, что это не кинематографическое произведение, а звонкая пощечина хорошему вкусу. Пародия на пародию, оскорбляющая своим существованием весь пантеон экранизаций Дракулы за более чем 100 лет — от Фридриха Мурнау с его киноэкспрессионизмом до Марка Гэтисса и Стивена Моффата с их телеверсией, объединившей готический хоррор и фирменный британский юмор. Впрочем, поклонники Михаила Галустяна на пару с фанатами «легких комедий», вышедших из-под реактивного пера Ильи Куликова, определенно принесут российскому фильму солидные кассовые сборы. К сожалению, критерии успешности в среде отечественных продюсеров сходятся исключительно на финансовых показателях. Раз подобный оскверняющий опус может принести деньги создателям, зачем стараться и делать что-то по-настоящему стоящее?