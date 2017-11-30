Колобанга. Привет, Интернет!, 2017

Отечественный мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» является полнометражной версией одноимённого сериала. Режиссёром анимационных эпизодов выступает Александр Романец, для которого это дебют на большом экране.
«Колобанга. Привет, Интернет!» - это сериал для детей с элементами детектива, что нашло отражение и в полнометражной версии. Главные герои - Чёлка, Колобок, Глюк и Умник - всегда умудряются найти увлекательные приключения. В сети Интернет таится множество опасностей, которые, однако, могут стать очень познавательными для детей. Вместе с героями вы узнаете, кого можно словить в социальной сети, как расшифровать сложные коды и дать отпор спам-атакам! Вперёд с друзьями - познавать мировую паутину!
- В основе сюжета мультфильма «Колобанга» лежит одноимённый анимационный сериал
- Продюсером мультсериала и фильма «Колобанга» выступает Александр Ревва
- Слоган мультсериала: «Интернет – это совсем не то, что вы привыкли видеть!»
- «Колобанга» - это полнометражный дебют Александра Романца
На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья — Чёлка, Колобок и Умник — встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо... Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!