Колобанга. Привет, Интернет!, 2017

Отечественный мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» является полнометражной версией одноимённого сериала. Режиссёром анимационных эпизодов выступает Александр Романец, для которого это дебют на большом экране.

«Колобанга. Привет, Интернет!» - это сериал для детей с элементами детектива, что нашло отражение и в полнометражной версии. Главные герои - Чёлка, Колобок, Глюк и Умник - всегда умудряются найти увлекательные приключения. В сети Интернет таится множество опасностей, которые, однако, могут стать очень познавательными для детей. Вместе с героями вы узнаете, кого можно словить в социальной сети, как расшифровать сложные коды и дать отпор спам-атакам! Вперёд с друзьями - познавать мировую паутину!