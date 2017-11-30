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Колобанга. Привет, Интернет! Колобанга. Привет, Интернет!
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Колобанга. Привет, Интернет!, 2017

2017 / Россия
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Смайлики-колобки отрываются по-круглому!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отечественный мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» является полнометражной версией одноимённого сериала. Режиссёром анимационных эпизодов выступает Александр Романец, для которого это дебют на большом экране.

«Колобанга. Привет, Интернет!» - это сериал для детей с элементами детектива, что нашло отражение и в полнометражной версии. Главные герои - Чёлка, Колобок, Глюк и Умник - всегда умудряются найти увлекательные приключения. В сети Интернет таится множество опасностей, которые, однако, могут стать очень познавательными для детей. Вместе с героями вы узнаете, кого можно словить в социальной сети, как расшифровать сложные коды и дать отпор спам-атакам! Вперёд с друзьями - познавать мировую паутину!

- В основе сюжета мультфильма «Колобанга» лежит одноимённый анимационный сериал

- Продюсером мультсериала и фильма «Колобанга» выступает Александр Ревва

- Слоган мультсериала: «Интернет – это совсем не то, что вы привыкли видеть!»

- «Колобанга» - это полнометражный дебют Александра Романца

На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья — Чёлка, Колобок и Умник — встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и  столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо... Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!

4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера в мире 30 ноября 2017
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Режиссер
Александр Романец
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Колобанга. Привет, Интернет! 1 постер
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Смайлы-колобки живут в Колобанге. Они изображают нужные эмоции в переписке мальчика по имени Антон. В свободное от работы время колобки ходят в музей, смотрят телевизор, а некоторые из них даже пугают соседей – такие вот шутники-озорники. Но счастливой жизни в Колобанге приходит конец – над миром улыбчивых смайликов нависает угроза. Кто-то украл ночью почтовую собачку, и теперь Антон не может посмотреть почту. Его друг обещает помочь переустановить систему, если до их встречи ничего…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Александром Реввой о новом мультфильме «Колобанга. Привет, Интернет!» В конце ноября в российский прокат выходит мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» о приключениях смайлов-колобков на просторах Сети. Коварные силы хотят захватить власть над жителями
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14 ноября 2017 10:50
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