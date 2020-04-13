Суть шоу заключается в развенчивании распространенных предрассудков и известных мифов. Главным героем становится всезнайка Миша, который всеми силами помогает семейству Горшковых, представляющему собирательный образ, жить ярко и интересно. Он делится с ними лайфхаками и полезными фактами, пытается заставить их мыслить шире и учит экономить деньги. В роли Миши – известный комик Михаил Галустян. В проекте принимают участие депутат Госумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев, актриса Эвелина Бледанс и многие другие.