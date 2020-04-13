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Постер телешоу Миша портит все
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Киноафиша Сериалы Миша портит все

Миша портит все (2020 - …)

Миша портит все 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 12 часов 30 минут
О чем телешоу

Суть шоу заключается в развенчивании распространенных предрассудков и известных мифов. Главным героем становится всезнайка Миша, который всеми силами помогает семейству Горшковых, представляющему собирательный образ, жить ярко и интересно. Он делится с ними лайфхаками и полезными фактами, пытается заставить их мыслить шире и учит экономить деньги. В роли Миши – известный комик Михаил Галустян. В проекте принимают участие депутат Госумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев, актриса Эвелина Бледанс и многие другие.

Миша портит все - тизер второго сезона
Миша портит все
тизер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Галустян
Михаил Галустян Михаил Галустян, ведущий шоу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Миша портит все - Сезон 1 Сезон 1
2020, 13 эпизодов
 
Миша портит все - Сезон 2 Сезон 2
2021, 17 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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