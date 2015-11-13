«Савва. Сердце воина»: Рецензия Киноафиши

По дороге не из жёлтого кирпича

Очередная попытка деятелей отечественного кинопроизводства покорить просторы мультипликации и хоть немного приблизиться к уровню таких студий, как Disney или Pixar, оказалась неудачной. Максим Фадеев решил, что «человек может сделать всё, только надо очень захотеть этого всем своим сердцем». Однако чтобы снять хороший мультфильм, даже заручившись поддержкой Фонда кино, этого оказалось недостаточно. Он совсем позабыл, что залог успеха в этом жанре заключается в искусном сочетании таких составляющих, как яркие, интересные персонажи, качественная анимация и поучительный, сильный сюжет. Единственное, за что можно похвалить известного музыкального продюсера, так это за попытку попробовать себя в новой сфере деятельности, да за любовь к своему ребёнку, ради которого, собственно, и была придумана вся эта история.

Всё начинается с того, что мальчик по имени Савва, который уж очень похож на девочку, мечтает освободить родную деревню от тирании злобных гиен. К слову, последние больше напоминают обросших шерстью панков, нежели тех коварных существ, чей звёздный час пришёлся на выход «Короля льва». Итак, десятилетнему мальчугану выпадает шанс отправиться в путешествие, дабы найти способ избавиться от нахальных сборщиков дани. Ему повезло, он встречает последнего из рода белых волков по имени Анга, предлагающего свою защиту. Вместе они направляются к могучему волшебнику, который может исполнить любое желание. Разумеется, путь лежит сквозь массу препятствий и опасностей, одной из которых становится трёхголовая обезьяна и её глуповатое племя. Так как вдвоём было бы скучно, герои попутно собирают себе разношёрстную компанию. Ничего не напоминает? Вот только обезьяны не летающие, а вместо Страшилы, Льва и Железного дровосека мы видим самых странных второстепенных персонажей. Среди них полубарон Фафл, исполняющий в команде роль Джа-Джа Бинкса и постоянно пускающий неудачные комментарии. На его плече восседает комар в короне, который также кое-что пускает, но лучше оставить это просто без комментариев. Неизвестный природе розовый зверёк Пусик служит здесь в качестве знаменитого лемура из «Мадагаскара», который призван вызывать умиление. К озвучению привлекли далеко не последних звёзд российского небосклона, среди которых Лепс, Лолита, Хабенский, Бондарчук и вездесущий Галустян. Но, увы, это не спасло положения.

Фраза «захотеть всем сердцем» звучит на протяжении мультфильма 6 раз, но вот практическая реализация её отсутствует. По сути, это и должно было стать основной идеей всей картины, стержнем, на котором крепится сценарий. Однако помимо нелепых, слабых диалогов в него решили больше ничего и не вкладывать. Отдельных слов заслуживает монтажно-техническая часть производства, ведь бюджет составил ни много ни мало, а целый миллиард российских рублей. Но видимо, судьба распорядилась этими деньгами иначе. Переходы между сценами напоминают сменяющие друг друга слайды в презентации, а о качественной прорисовке персонажей и фонов не идёт и речи. Под конец графика больше похожа на русскую RPG онлайн игру, даже с соответствующими ей внешне персонажами. А появление в финале избушки на курьих ножках с трудом уживается с упоминанием Хэллоуина и Терминатора в рамках одной истории. После просмотра складывается впечатление, будто дефицит смысла, остроумия и интересных героев, создатели решили окупить единственным достоинством фильма – действительно качественным 3D. К сожалению, больше в «Савве» смотреть не на что.

Трошина Олеся