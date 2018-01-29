«Плюшевый монстр»: Рецензия Киноафиши

Удача любит дураков

Неудачник Лино работает аниматором на детских праздниках. С детских лет у него не получается прижиться в обществе. У него никогда не было друзей, а девушки его обходят стороной. Поэтому после школы он сам придумывает и шьет себе костюм кота, который и кормит его всю жизнь. Получив очередной пинок под зад от судьбы, Лино лишается съемной квартиры и оказывается на улице. Его приглашает к себе «друг» - забияка из прошлого и, подсыпав Лино снотворного, грабит ближайшие магазины в костюме кота. А бедовый паренек на следующий день, доверившись судьбе, идет на встречу с магом-шаманом Доном Левоном, обещающим ему счастье на всех возможных уровнях. Но заклятие приводит к тому, что Лино полностью срастается со своим костюмом и превращается в огромного плюшевого монстра. Им сначала восхищаются, думая, что он придумал более совершенную версию костюма, а потом, увидев сводки новостей, в панике разбегаются. Ситуация осложняется еще и тем, что к Лино пристает малыш, который никак не хочет отпускать милого котика. Поэтому парню предстоит побыстрее отыскать злосчастного мага и попытаться вместе с ним вернуть все на круги своя.

Кадр из мультфильма «Плюшевый монстр»

Мультфильм начинается как самый настоящий, проверенный временем классический голливудский фильм. С проникновенной музыкой и скорострельным пересказом жизни Лино. Он ведь, горемычный, еще и в понедельник родился. А как поет Андрей Миронов в советской нетленке «Бриллиантовая рука»: «Что они не делают, не идут дела», у этих господ с удачей проблемы совершенно нерешаемого характера. Хотя «Плюшевый монстр» - это, в общем, настоящий образец – в вымышленном анимационном городке кто только не проживает. Шаман Дон Левон - это нечто среднее между волшебником Изумрудного города и белым магом Светозаром из «Последнего богатыря». Ему же принадлежат два местных «миньона» – лягушка, сообразительная и лучше всего отражающая суть происходящего, и сова, деловито молчащая и созерцающая все вокруг. А у полицейской Жанны, которой поручают дело Лино, появляются двое помощников Марш и Меллоу, такие же мягкие и «ароматизированные», как и одноименный десерт. Котик Лино не идет ни в какое сравнение даже с представителями ужаса и мрака из «Корпорации монстров». Он органично и смело прыгает в сердца маленьких зрителей и благополучно там остается до прихода кого-то посерьезнее.

Кадр из мультфильма «Плюшевый монстр»

«Плюшевый монстр» - это очередное превращение из «монстра» в принца. Когда чудеса дубляжа способны сделать из национального проекта мультфильм с длинной мировой прокатной судьбой. Теперь это очень смешной семейный проект, который благодаря голосам Воробьева, Галустяна, Темниковой и Максимова может рассмешить как детей, так и взрослых. Конечно, тема с заклятьем и расколдовыванием тоже сыграла свою роль. Ведь начиная, допустим, с «Белоснежки» и заканчивая нашим мультфильмом «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», мультипликаторы до сих пор базируются на давно известных приемах и теме. Так еще и саундтрек здесь специально написан супергероический, и персонажи подтрунивают частенько над Лино, обсуждая из какого все-таки комикса вылез этот милый и смертельно опасный котик.

Кадр из мультфильма «Плюшевый монстр»

Зрителей ждет совершенно мимимишная анимация, созданная специально для целевой аудитории 6+, с забавным главным героем и просто восхитительным дубляжом. У проекта есть все ингредиенты для успеха: на ближайшее время не заявлено ни одного большого студийного анимационного семейного мультфильма, плюс здесь узнаваемые звездные голоса, котик в главной роли и история с достаточной долей морализаторства, юмора и приключений. Родителям точно не удастся теперь жить спокойно, т.к. каждый малыш захочет себе такого же котика дома. Причем лучше парочку, чтобы каждый выполнял свою роль, а идеал - если их не покупали бы, а брали из приютов. Это никому ничего бы не стоило, но могло бы спасти парочку заблудших душ.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 1 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Плюшевый монстр»