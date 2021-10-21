Меню
Дракулов - трейлер
Дракулов. Трейлер

Дракулов. Трейлер

Дата публикации: 10 сентября 2021
Дракулов – В Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов. Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары, которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг.  
ElizavetaPersonal 21 октября 2021, 12:37
Очередной проходняк 🤦🏼‍♀️
21 октября 2021, 12:37
26 октября 2021, 10:30
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 21 октября 2021, 12:37
Вполне вероятно...
26 октября 2021, 10:30
Ловец снов 26 октября 2021, 18:57
Оценка
Что-то наш кинематограф как-то очень осторожно с жанром фэнтэзи сочетается. И тут как раз пример такого. Лучшн не идти на это!
26 октября 2021, 18:57
Дракулов
Дракулов комедия, фэнтези, 2021, Россия
